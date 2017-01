Microfabriques de chocolat: petite révolution chocolatée

De la fève à la tablette

Depuis leur atelier chauffé-éclairé-parfumé, des chocolatiers torréfacteurs fabriquent leur chocolat de A à Z, c'est-à-dire de la fève brute jusqu'à la tablette de chocolat. Ils renouent ainsi avec un savoir-faire ancestral qui s'était perdu depuis l'industrialisation du chocolat.

De gros sacs en jute remplis de fèves de cacao sont empilés à l'entrée. Sur les sacs sont imprimés en toutes lettres les noms de pays producteurs: Madagascar, République Dominicaine, Pérou, Équateur, Venezuela. Près des murs, les machines se succèdent: torréfacteur, broyeur, vanneuse, mélangeur, raffineuse, tempéreuse. Certaines pièces ont même été fabriquées sur mesure avec des bouts de tuyau et un aspirateur industriel. Dans l'air flotte de la poussière et le parfum de ce que les Aztèques appelaient la nourriture des Dieux, le cacao. Bienvenue dans une microfabrique de chocolat de la fève à la tablette (bean-to-bar) comme on en voit de plus en plus en Amérique du Nord.

«Autrefois, tous les chocolatiers fabriquaient leur chocolat à partir des fèves de cacao, affirme Dany Marquis de Chaleur B Chocolat en Gaspésie. Au Québec, au début du siècle dernier, les Cisterciennes de l'abbaye Notre-Dame-du-Bon-Conseil en Beauce fabriquaient leur propre chocolat à partir de fèves d'Afrique et d'Amérique du Sud. Mais comme plusieurs autres chocolatiers du monde, elles ont simplifié leur production au tournant des années 80 en se procurant du chocolat de couverture des grands fabricants industriels. Peu à peu, le métier de chocolatier tel qu'on l'entendait à l'époque a disparu.»

De la patience et du savoir-faire

Depuis 10 ans, une nouvelle vague de chocolat bean-to-bar déferle sur l'Amérique du Nord. Au moment où Karine Chrétien Guillemette a ouvert sa boutique La Tablette de Miss Choco à Montréal en 2014, il n'existait que deux chocolatiers qui commercialisaient leur chocolat bean-to-bar au Québec: Chocolats Privilège à Montréal et Olivier Chocolat à Gatineau. Depuis, quatre nouveaux fabricants se sont lancés dans l'aventure et au moins trois autres sont sur le point de le faire.

«En ce moment, ça explose. En 2008, il y en avait une dizaine aux États-Unis. Je les suivais tous sur les médias sociaux, mais aujourd'hui, j'ai perdu le compte. Ils doivent être au moins 200 aux États-Unis et une trentaine au Canada».

Sélectionner, importer, trier, torréfier, casser, vanner, broyer, concher, vieillir, tempérer, mouler et emballer. Long et complexe, le processus de transformation de la fève de cacao peut comprendre jusqu'à 13 étapes et s'étirer sur au moins sept jours. «Il y a de quoi en décourager plusieurs de se lancer, constate la spécialiste qui a fermé sa boutique l'automne dernier pour se consacrer à la distribution et à la formation. Il y a aussi le facteur financier qui entre en ligne de compte, car il faut beaucoup de capital pour se lancer avant même de pouvoir commercialiser son produit.»

C'est pourquoi nombre d'entre eux commencent dans leur cuisine avec un petit équipement de base en suivant des cours en ligne et en multipliant les essais et erreurs. «C'est lorsqu'ils passent à l'étape suivante que ça se complique avec l'achat de pièces souvent coûteuses et inaccessibles, poursuit la spécialiste. La question de rentabilité se discute beaucoup entre les chocolatiers bean-to-bar et malheureusement, peu le sont. C'est difficile. Ce n'est pas parce que leur tablette se vend 10 à 12 $ qu'ils sont riches, loin de là.»

Une question de goût et d'éthique

Un approvisionnement plus direct, une démarche éthique et humaine basée sur la transparence, voilà quelques-unes des principales motivations des artisans chocolatiers de la nouvelle vague. «La plupart d'entre eux souhaitent faire une différence auprès des producteurs de cacao, explique Miss Choco. En développant une relation de confiance à long terme et en achetant directement aux cultivateurs, ils contournent le système de Bourse qui fixe le prix du cacao en fonction des fluctuations du marché. Certains chocolatiers bean-to-bar peuvent par exemple payer au producteur jusqu'à 500 $ de plus la tonne métrique de cacao que la valeur marchande.»

«Je nous vois comme un ensemble qui fait compétition aux grandes multinationales», affirme Daniel Haran de Chocolats Monarque à Montréal. Ça devient une question de goût.

«Même si une personne préfère une tablette d'un collègue à une des miennes, je préfère tellement qu'il mange du chocolat bean-to-bar qu'un chocolat médiocre au goût de cire brûlé produit dans des conditions immorales.»

Goûter une tablette de chocolat bean-to-bar, c'est ne plus vouloir revenir au chocolat de masse, clament plusieurs chocolatiers bean-to-bar: «La première fois, les gens sont surpris de voir que le chocolat ne goûte pas juste la vanille, renchérit Karine Chrétien Guillemette. Qu'il peut goûter la fraise, la framboise, le caramel, les épices, sans que ces ingrédients n'aient été ajoutés. Comme le vin, ces notes proviennent du terroir. Le chocolat bean-to-bar n'est pas une friandise, c'est un aliment qui se déguste lentement, afin de laisser les saveurs se développer: celles du début, du milieu et de la fin.»

La prochaine décennie sera-t-elle celle où le chocolat connaîtra à son tour une petite révolution à l'instar de la bière de microbrasserie et du café de troisième vague? «Je reviens de Seattle et de San Francisco et là-bas, le chocolat bean-to-bar se vend très bien et est pratiquement rentré dans les moeurs, raconte Christine Blais de Palette de bine à Mont-Tremblant. Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de la provenance de ce qu'ils se mettent dans la bouche. Ce mouvement de retour aux origines et au terroir nous aide à grandir.»