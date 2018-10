Sécurité en zone scolaire: autos, vélos, chaos

Postée depuis 11 ans à l'angle de l'avenue du Mont-Royal et de la rue Saint-Urbain, la brigadière Fatim-Zohra Doufik en a vu de toutes les couleurs. En fait, elle voit tous les jours des gens pressés qui «ne respectent pas la lumière rouge et ne respectent pas la brigadière qui fait passer les enfants, malgré le dossard et le panneau d'arrêt». «C'est dangereux pour nos enfants et pour nous [les brigadiers]», ajoute celle que tout le monde appelle Fatima.

«Que l'artère soit achalandée ou pas, dans une zone scolaire, des comportements dangereux, on en observe partout», observe Marco Harrison, directeur de la Fondation CAA-Québec.

L'ancien policier souligne que c'est au cours des 10 minutes qui précèdent le moment où la cloche sonne que la cohabitation entre piétons, automobiles et vélos est la plus hasardeuse.

Chaque rentrée, le CAA observe la situation et en fait rapport. En septembre 2017, 861 «comportements à risque» avaient été notés au petit matin près de 12 écoles situées dans différentes régions du Québec. Un peu moins de la moitié d'entre eux (45 %) concernaient des «manoeuvres dangereuses» et le non-respect de la signalisation de la part des automobilistes, alors que la vitesse excessive était en cause dans 28 % des cas.

Les vélos aussi

La Presse a rejoint Marco Harrison près d'une école primaire du Plateau-Mont-Royal au début de septembre pour discuter de sécurité. Il a soulevé quantité de ces «comportements à risque», dont l'omission des clignotants, le non-respect de la priorité de passage et de la signalisation. Quelques parents se sont aussi garés en double le temps de laisser sortir leur enfant et d'autres - bien plus nombreux - se sont arrêtés dans l'espace réservé au transport scolaire. «J'ai vu bien pire ailleurs», a toutefois précisé l'expert du CAA, sans pour autant banaliser ces gestes.

Il suffit en effet de fréquenter les abords d'une école au quotidien pour voir des enfants se faufiler entre des voitures après être sortis d'un véhicule garé en double ou voir des conducteurs faire des virages interdits en zone scolaire. Les cyclistes peuvent aussi donner des maux de tête aux piétons... et aux brigadiers.

«J'en vois passer [des cyclistes] entre les enfants. Et je leur crie: "Attention!" Parfois, ils me regardent. Parfois, ils m'ignorent. Parfois, ils me disent des choses pas correctes...», relate Fatim-Zohra Doufik, brigadière.

«C'est une problématique qui est souvent portée à notre attention, reconnaît la constable Chantal Cyr, du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), à propos du comportement dangereux de certains cyclistes. On essaie de faire beaucoup de sensibilisation. Éventuellement, il faudra peut-être envisager de sévir un peu plus si le message ne passe pas.» Elle précise que le Code de la sécurité routière oblige désormais les cyclistes à céder le passage aux piétons et à s'arrêter, comme les voitures, derrière les autobus scolaires qui ont leurs feux allumés.

«Le plus gros doit faire attention au plus petit, alors le cycliste doit faire attention au piéton.»