Montrer fiston sur les réseaux sociaux

Partager ou non les photos de ses enfants?

Le «sharenting» polarise les principaux intéressés. Alors que certains parents partagent des photos de leur marmaille avec fierté, d'autres refusent d'exposer leurs enfants à un univers qu'ils ne comprennent pas.

POUR

Jessica St-Pierre

«Mon enfant fait partie de ma vie, je suis fière d'elle et je trouve naturel de partager des moments de sa vie. Autant que ce l'est de partager des nouvelles professionnelles ou sur ma vie sociale. Mes proches me parlent souvent des photos partagées sur Facebook lorsqu'ils me rencontrent. Je pense vraiment que ça leur fait plaisir d'avoir des nouvelles. Évidemment, certaines conditions sont à respecter. Je ne mettrais jamais de photos où ma fille n'est pas habillée entièrement (en couche, par exemple). Aucune photo embarrassante: d'un moment sur le petit pot, ou lorsqu'elle fait une crise. Avant chaque photo, je me demande si elle serait gênée plus tard de voir ça. Quand la réponse est non, je me sens à l'aise de partager.»

Cynthia Côté

«Je partage régulièrement des photos de mes enfants, mais avec un petit bémol: mes comptes sont privés. Cela dit, comme j'écris pour un blogue famille, il m'arrive parfois de joindre une ou deux photos d'elles à mes textes si ça les concerne. Toutefois, mon aînée de 9 ans veut approuver la photo au préalable: elle accepte de moins en moins, et je comprends tout à fait. C'est son droit. «À l'inverse, ma plus jeune adore ça. C'est souvent pour ça qu'on voit plus de photos d'elle.»

Richard Bonetto

«Un jour, mon fils de 12 ans a exigé que je lui demande la permission avant de partager une photo de lui. Il avait été sensibilisé à la question en classe. Ça m'a fait réfléchir, parce que, en effet, je ne sais pas qui regarde et comment ils regardent. Alors, je dis... prudence. Il faut choisir avec qui on partage. Aujourd'hui, je le consulte chaque fois, et il m'accorde généralement sa permission.»

Marianne Brault

«Je ne peux pas dire que ce soit quelque chose qui me dérange énormément. Quand j'étais petite, ma mère était bénévole pour un organisme et nos photos se retrouvaient souvent dans la revue de l'organisme, des dépliants, des livres. Ça ne m'a jamais vraiment préoccupée. Je mets des photos de ma fille à l'occasion sur Facebook et Instagram, en mode privé, et je m'assure que ce ne soit rien d'embarrassant pour elle. Si ça la dérange, je n'ai aucun problème à arrêter.»

CONTRE

Simon Tremblay

«Mon enfant n'est aucunement conscient de ce que ça représente, une photo publiée sur un média social. J'aime mieux qu'elle prenne ses propres décisions le temps venu, quand je déciderai qu'elle a l'âge d'avoir son profil. Ma blonde ne pense pas nécessairement la même chose. Elle fait ce qu'elle veut avec son compte, mais je lui ai suggéré de créer un groupe d'amis proches et de famille avec les paramètres de confidentialité. Il faut aussi gérer les grands-parents lorsqu'ils prennent des photos. On a avisé nos proches qu'on ne veut pas que ça se retrouve sur des profils publics sans confidentialité. J'ai déjà demandé à mon père et à mon beau-père de retirer des photos. Ils n'y avaient pas pensé en publiant.»

Marie-Sophie Villeneuve

«Mon enfant de 18 mois n'est pas en position de décider s'il souhaite ou non paraître sur les médias sociaux. Le fait que les photos ne m'appartiennent pas me chicote. Et je trouve lourds les gens qui ne mettent que des photos de leurs enfants comme publication. J'ai publié moins de cinq photos de mon bébé depuis sa naissance, mais je m'amusais à mettre des photos de lui en plaçant un collant à la hauteur de son visage sur la photo.»