Cinq bouteilles pour Pâques

Rouge léger avec le jambon

Un rouge léger s'impose pour accompagner le classique jambon de Pâques. Si vous êtes plutôt du type vin corsé, ce pinot noir du domaine Cline, en Californie, est un bon compromis. Élaboré dans l'appellation Sonoma Coast, où les vins ont souvent plus de fraîcheur que ceux produits plus loin de la mer, ses arômes rappellent les fruits rouges mûrs. On sent également des notes d'épices apportées par l'élevage en barrique, mais le tout est bien équilibré. La texture est soyeuse, les tannins sont subtils et, surtout, il procure beaucoup de plaisir. Succès garanti avec la chair tendre et parfumée du jambon à l'érable.

Cline Pinot Noir Sonoma Coast 2016, 22,60 $ (13234746)

En attendant l'été

Ce nouveau vin espagnol s'ajoute à plusieurs blancs de la Galice disponibles depuis peu à la SAQ. Avec ses parfums d'agrumes et de fleurs, il fera oublier le long hiver qui s'achève. Élaboré dans le nord-ouest de l'Espagne, il est élaboré avec le cépage albarino. Vif en bouche et rafraîchissant, il accompagnera à merveille les premières pinces de crabe des neiges de la saison et les bouchées de saumon.

Rectoral do Umia Abellio 2016, 15,80 $ (13565385)