Connaissez-vous ces cépages?

Question 1: Quelle variété répandue en Alsace possède de petites grappes dont les raisins sont de couleur rose? 1- Pinot blanc

2- Gewürztraminer

3- Riesling

Réponse: Gewürztraminer Avec ses arômes de rose et de litchi, le gewürztraminer est l'un des cépages les plus faciles à identifier. Ses parfums prononcés lui ont même valu le qualificatif «d'épicé», ce que signifie «gewurz» en allemand. Ce cépage est cultivé entre autres en Alsace, en France, où il donne des vins doux, souvent peu acides.

Le gewürztraminer s'est également installé à l'autre bout du monde, en Uruguay, où la famille Irurtia le cultive dans la vallée de Carmelo. Elle produit un blanc très abordable dont le nez évoque la rose et l'orange. Le tout se retrouve dans une bouche simple, mais parfumée et rafraîchissante. À découvrir sans faute.

Suggestion: Irurtia Gewürztraminer 2016 (10816951), 14,95 $

Question 2: Je suis utilisé pour produire les vins doux naturels de Rivesaltes, de Beaumes-de-Venise et de Cap-Corse ainsi que le vin mousseux d'Asti. Qui suis-je? 1- Muscat

2- Grenache

3- Chardonnay

Réponse: MuscatLe muscat affiche une caractéristique unique: ses raisins possèdent les mêmes arômes que ses vins. C'est rarement le cas pour les autres cépages. Par exemple, les fruits de pinot noir ne goûtent ni la framboise ni la cerise, des arômes pourtant associés à ses vins. C'est pourquoi on parle d'arômes muscatés.

Il existe plusieurs types de muscat. Le plus répandu et le plus prisé est le muscat à petits grains. Il donne des vins de dessert savoureux. Le domaine espagnol Juan Gil l'utilise pour élaborer un blanc sec qui vaut le détour. Ses arômes de clémentine et de fleurs sont charmeurs. En bouche, on a de la texture et beaucoup de fruit. Impeccable pour le prix.

Suggestion: Juan Gil Moscatel 2016 (12560638), 17,30 $