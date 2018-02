Vins: pour se mettre au bio

Biodynamique

Le vin bio est surtout européen. De plus en plus de vignobles du Nouveau Monde choisissent à leur tour ce mode d'agriculture, comme le domaine Emiliana, au Chili.

Cette entreprise est aussi l'une des premières à avoir embrassé les pratiques de la biodynamie dans ce pays. Pour ce faire, elle porte une attention particulière à la santé de ses sols.

Elle utilise des préparations à base de plantes et de minéraux pour traiter la vigne et elle consulte le calendrier lunaire pour décider du moment de plusieurs tâches, comme la taille des plants.

Sa cuvée Coyam vient tout juste d'arriver au Québec. Cet assemblage composé surtout de syrah et de carmenère explose de fruits noirs, en particulier de cassis, dans le verre.

On sent aussi des notes de menthe et de poivre noir. Ses arômes évoluent vers la terre et le poivron. Le tout se fond dans une bouche hyper gourmande et généreuse. Délicieux.

Emiliana Coyam 2013 (13476139), 29,95 $