Des bouteilles pour dire merci

Soif de bulles

Impossible de manquer son coup avec une bouteille de bulles. Et pas besoin de faire exploser son budget pour trouver un mousseux original et élégant. Élaboré tout près de la Champagne, ce crémant de Bourgogne rosé de la maison Vitteaut-Alberti est une bonne affaire. À base de pinot noir, sa bouche est étonnamment corsée et vineuse aux notes de fruits rouges. Comme en Champagne, l'effervescence est créée dans la bouteille. Le vin a passé plus de 16 mois sur lies. Un grand vin à petit prix.

Vitteaut-Alberti Crémant de Bourgogne, 24 $

Soif d'apprendre

Est-ce que le prof de français sait que la Cantilène de sainte Eulalie est l'un des plus vieux documents de la langue française? Peut-être pas! Mais il sera ravi de l'apprendre en dégustant ce magnifique vin du Château Sainte-Eulalie qui a donné le nom La Cantilène à cette cuvée. À base de syrah et de grenache, ses parfums rappellent les odeurs de thym et de lavande si typiques du Languedoc, dans le sud de la France. On y retrouve des arômes de fruits mûrs et d'épices douces qui se fondent dans une bouche généreuse et gourmande. Délicieux!

Château Sainte-Eulalie La Cantilène 2014, 22,40 $