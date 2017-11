Cinq bouteilles pour un party de bureau

Le blanc pour épater

Dites que vous apportez un vin de la Rioja et tout le monde pensera que vous apportez une bouteille de rouge. Dans cette région d'Espagne, où le cépage tempranillo est roi, les vignerons produisent très peu de vin blanc. Il suffit toutefois de les goûter pour les adopter. C'est le cas de cette cuvée de la maison Ontanon. Il est élaboré avec du viura, une variété connue sous le nom de maccabeu en France. Dans le verre, les parfums de fruits tropicaux se mêlent aux notes de camomille, de melon miel et de crème à la vanille. Le vin a du volume en bouche. C'est gras et très fruité.

Vetiver Viura Rioja Ontanon 2014, 16,85 $ (13265972)

Le rouge passe-partout

Les vins canadiens suscitent beaucoup d'intérêt et de curiosité, notamment ceux de la vallée de l'Okanagan qui arrivent au compte-gouttes sur les tablettes de la SAQ. Pour assouvir sa soif de découverte, on se tourne vers la gamme Five Vineyards du domaine Mission Hill. Ce vignoble réputé assemble les fruits provenant de cinq différentes parcelles pour offrir un rouge corsé et pas compliqué. À base de merlot et de cabernet-sauvignon, il s'ouvre sur des arômes de fruits rouges, de vanille et d'épices. Sa bouche est charnue et goûteuse.

Mission Hill Five Vineyards Cabernet/Merlot, 17,95 $ (10544749)