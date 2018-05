Mon vin sent l'écurie!

À petite dose, ils peuvent contribuer à la complexité du vin. À forte dose, ils sont considérés comme néfastes. Bien sûr, il y va de notre tolérance personnelle: certains dégustateurs ne tolèrent pas du tout les bretts, alors que d'autres les apprécient en petite quantité. Avant que ces odeurs soient reliées à l'action des bretts, on les avait d'ailleurs souvent attribuées au terroir.

Et, une fois de plus, ce n'est pas simple. Il existe plusieurs souches de brettanomyces et elles ne travaillent pas toutes de la même façon. Selon le milieu - le taux d'alcool et de sucre du vin, sa température, la maturité du fruit, par exemple - les réactions ne seront pas les mêmes, et le type d'arômes qui en découlent non plus. Par contre, elles concernent presque uniquement les vins rouges.

Pour moi, ce sont en effet des arômes qui rappellent l'écurie, le cheval. D'autres y retrouvent des arômes qui font penser aux sparadraps (Band-Aid).

La réduction

Finalement, la troisième source commune pour ce type d'arômes est ce qu'on appelle la réduction, même si le terme n'est pas tout à fait correct d'un point de vue chimique. Lorsqu'un vin est élaboré en limitant énormément son exposition à l'oxygène, certains arômes de ce type peuvent apparaître. Ce sont essentiellement des composés de soufre ayant des odeurs pouvant aller du chou aux oeufs pourris, en passant par l'ail et le caoutchouc brûlé. Mais ce sont aussi parfois des odeurs animales, de type viande faisandée, ou encore des odeurs de renfermé, de moisi. En général, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais c'est fréquent, ces arômes peuvent disparaître à l'aération. Mais ça nécessite habituellement plus que de simplement ouvrir la bouteille. Passer le vin en carafe, le plus vigoureusement possible, et même répéter cette action à plusieurs reprises, s'avère parfois nécessaire.

Pour simplifier à l'extrême, et de façon pas du tout scientifique, je dis souvent que si ces arômes disparaissent à l'aération, c'est de la réduction, et que s'ils persistent, c'est de la brett.

Peu importe la source de ces odeurs, elles font partie du grand monde des arômes du vin. Et peu importe l'arôme, s'il domine le vin, ce n'est pas très intéressant. Une des qualités principales du vin est sa complexité et son harmonie aromatique. Même quand ce n'est pas un défaut, comme dans le cas d'un arôme variétal, si on ne sent que ça, le vin est monotone et peu complexe.