Des accords en constante évolution

Vins secs pour plats sucrés

On recommande souvent des vins demi-secs avec ce type de plats: ils ont tellement de fruit qu'ils peuvent se permettre d'en perdre un peu. Ils tiendront mieux tête aux saveurs sucrées-salées et paraîtront moins décharnés. Tout est bien sûr question de la quantité de sucre dans le plat: plus il y en a, plus il dérobera le vin de son fruit et de sa chair et donc plus le vin qui l'accompagne devrait être sucré.

Mais que faire lorsqu'on n'aime pas les vins sucrés? Sachez d'abord qu'ils paraîtront beaucoup plus secs avec ce type de plats. Donc, même si vous n'appréciez pas ces vins en général, essayez-les au moins une fois avec des mets aux saveurs sucrées. Sinon, si vous tenez vraiment à un vin sec, privilégiez des vins de régions plus chaudes, qui auront un fruit plus mûr, sans être sucré, et une acidité plus faible. Des vins plus ronds, plus dodus.

Plus le vin aura du fruit, donc, plus il en gardera en présence de saveurs sucrées. Et puisque ces saveurs exacerbent l'acidité du vin, moins il y en a, mieux ce sera. Ça vaut autant pour les vins rouges que les vins blancs. Dans le cas des rouges, évitez aussi les tanins: ils ont également tendance à se durcir en présence de saveurs sucrées. Pensez à des vins à base de grenache ou de zinfandel, à des vins du sud du Portugal ou de l'Italie, parfois même de merlot ou de pinot noir issus de climats chauds.

En blanc, privilégiez des vins à base de cépages rhodaniens - tels que les grenache blanc, roussanne, marsanne -, issus du Rhône, du Languedoc, d'Australie, de Californie ou d'Afrique du Sud. Ou encore à base de pinot gris, d'Alsace ou d'ailleurs. Des chardonnays de climats chauds pourraient aussi faire l'affaire.

Et puis bien sûr, il y a l'option des vins rosés. Ils sont d'une grande polyvalence à table et on n'a pas toujours le réflexe d'y penser.

Et puis ayez simplement l'esprit ouvert! Faites plusieurs essais. Si un vin ne vous plaît pas, ce n'est pas une bouteille perdue: remettez le bouchon, placez-la au frigo et finissez-la le lendemain pour l'apéro ou avec un autre plat. Après tout, l'exploration et les découvertes, bonnes et mauvaises, sont une grande partie des plaisirs du vin.