Que penser des vins d'épicerie?

Quatre vins à découvrirSelon moi, la qualité des vins en épicerie varie de médiocre à correcte. Malgré tout, j'en ai retenu quelques-uns.

Vignoble La Bauge Fraiche-Heure Vin du Québec 2016

Léger, franc et frais, avec des arômes d'agrumes et de pomme. La bouche est nette, fraîche et juteuse, aux accents de pamplemousse et d'herbes. Léger, frais et pimpant. Tout à fait honnête et un bel exemple d'un vin québécois! Élaboré avec des cépages hybrides bien adaptés à notre terroir: frontenac gris, seyval et vidal.

16 $ en épicerie, 13 %

Bù Splendido Chardonnay Italie

Un nez net, avec de légers arômes de pomme, de poire et un peu de beurre. La bouche est ronde, beurrée, mais sans excès. De corps moyen et de tenue correcte, avec une finale courte, mais franche. Ça ressemble à du chardonnay, c'est sec et pas excessivement beurré ou boisé. Par contre, source d'irritation majeure, la contre-étiquette souligne des «notes minérales». De grâce!

16 $ en épicerie, 13,35 $ à la SAQ (13066703), 13 %

Bù Vivere 2015 Italie

Élaboré avec du sangiovese. On ne devinerait pas le cépage, mais le vin est correct. Plutôt aromatique, avec des notes de bonbon, de fruit rouge, de jujube à la framboise. Arômes fruités aussi très présents en bouche, mais le vin est sec, franc, frais, plutôt léger, sans tanins. Servi rafraîchi, il a presque un caractère gouleyant.

16 $ en épicerie, 13,35 $ à la SAQ (13066498), 12,5 %

Vignoble La Bauge Rassemble-Heure Vin du Québec 2016

Issu des cépages hybrides frontenac noir et marquette. Nez simple, mais franc, de petits fruits rouges sucrés: framboise, cerise, canneberge. Même impression fruitée en bouche, avec des notes de gelée de fruit rouge, franc, sec (4 g/L de sucre), avec une pointe herbacée qui ajoute de la fraîcheur. Simple, mais franc et frais, avec une bonne tenue. À servir frais, autour de 14 oC.

16 $ en épicerie, 13 %

___________________________________________________________________________

* Nous indiquons les prix incluant les taxes, comme à la SAQ. En épicerie, les prix sont habituellement affichés avant taxes.