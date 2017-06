Du bon usage des mots

Quatre vins à découvrir

Château Revelette Rosé Coteaux d'Aix-en-Provence 2016

Superbe rosé de cet excellent domaine de Provence, et tout à fait dans l'esprit provençal. Des arômes très fins et appétissants de pêche blanche, avec une pointe de garrigue et de fleurs, mais surtout une bouche qui fait preuve de tenue et d'éclat, et qui combine à merveille richesse et fraîcheur. D'un équilibre impeccable, il fera un très bon apéritif, mais brillera à table en accompagnement d'une cuisine provençale: des petits farcis, un tian de légumes, un poisson cuisiné aux tomates, aux olives noires et aux herbes.

19,50 $ (13212002) 13 %

Le Loup Blanc Le Régal Rosé Minervois 2016

Parce que c'est enfin l'été et que les rosés continuent d'arriver sur nos tablettes, en voici un autre très bon. Élaboré, comme le précédent, à base de grenache surtout, il offre tout le fruit juteux de ce cépage avec une matière riche, qui emplit et caresse la bouche, mais sans aucune lourdeur et avec beaucoup de fraîcheur, accentuée par quelques notes d'herbes et d'anis. Délicieux seul, mais aussi très passe-partout à table. À essayer avec des saucisses au barbecue, une ratatouille, des crevettes grillées ou simplement une pizza!

19,50 $ (12883429) 13 %

Pyrène Beau Manseng Côtes de Gascogne 2016

Joli vin de gros manseng, cépage basque bien établi dans le Sud-Ouest. D'une tenue surprenante à ce prix, avec des arômes de pomme verte et d'agrumes, et beaucoup de fraîcheur. Simple, mais franc et droit, et d'une longueur appréciable. Il n'est pas sans rappeler le sauvignon blanc. Très bien fait, ce vin d'été par excellence sera parfait à l'apéro, mais accompagnera aussi des salades vertes, de fenouil et d'orange, ou des poissons et fruits de mer simplement grillés puis servis avec huile d'olive et citron.

15,20 $ (13188778) 11,5 %

Montirius Le Village Vacqueyras 2014

Un domaine familial qui travaille ses vignes en biodynamie depuis 1999, mais dont je trouvais les vins encore parfois un peu lourds. La famille Saurel semble avoir maintenant trouvé le parfait équilibre entre la richesse que peut procurer le grenache et ses terroirs, et la fraîcheur, le caractère digeste, la buvabilité avec ce «petit» Vacqueyras. Issu des plus jeunes vignes (25 ans!), ce vin non boisé est tout en fruit, avec des notes de poivre et de fumée qui lui apportent de la complexité. En bouche, des saveurs juteuses, beaucoup de fraîcheur et juste ce qu'il faut de tannins, mûrs et soyeux. Servi légèrement rafraîchi, il accompagnera les viandes, rouges ou blanches, et les saucisses, au barbecue.

21,65 $ (872796) 13 %