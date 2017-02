Cinq nouvelles bouteilles à moins de 20 $

Chaque semaine, notre collaboratrice Karyne Duplessis Piché vous présente quelques-unes des nouvelles cuvées disponibles (en quantité de 100 caisses et plus) à la Société des alcools du Québec (SAQ). »

Beau, bon, pas cher

Deux vins de la Moldavie sont arrivés sur les tablettes de la SAQ au début de l'année. Avec un prix aussi bas que 6,65 $ la bouteille, ils se sont envolés en criant «ciseau». Les deux tiers de la commande se sont vendus en trois semaines, soit près de 84 000 bouteilles. Si vous ne les avez pas encore goûtés, rassurez-vous, 420 000 bouteilles des deux produits ont été commandées. Si la facture modique fait des heureux, garde-t-on le sourire une fois le vin versé? Surprise, oui! Aussi bien le rouge que le blanc sont satisfaisants. Dans les deux cas, les vins sont secs et fruités. Coup de chapeau au sauvignon blanc. Moins aromatique que ceux de la Nouvelle-Zélande ou du Chili, celui-ci est citronné et goûte la pêche blanche. L'acidité est modérée en bouche. La texture est agréable, presque ronde. Bien meilleur que de nombreux vins vendus en épicerie.

Crama Regala Sauvignon blanc 2015 6,65 $ (13182018)

Séduisant italien

Cette étiquette nous rappelle que la Saint-Valentin approche à grands pas. Que le look nous plaise ou pas, le contenu de la bouteille fera l'unanimité. Cet assemblage de nebbiolo et de barbera est réalisé par le domaine Stefano Farina dans le Piémont, en Italie. Le vin a été élaboré avec des raisins récoltés très mûrs. Dans le verre, les notes de vanille et de réglisse se fondent dans une bouche ronde et fruitée. Typique du cépage nebbiolo, les tannins sont bien marqués, mais la finale est souple et agréable. Très charmeur! L'accord est réussi avec du poulet chasseur.

Stefano Farina Le Brume Langhe 19,65 $ (13111826)