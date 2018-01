9: un amour de Berliner Weisse

Nous avons jeté notre dévolu sur la 9, une spectaculaire berliner weisse rouge framboise opaque à la mousse abondante.

Le nez, tout aussi charmant, dévoile des parfums de fruits (le cassis domine, mais on a aussi ajouté des griottes et des mûres au brassin) et de pépins de fruits.

En bouche, l'attaque est acidulée et accompagnée de saveurs fruitées plus discrètes. La texture, rappelant un peu celle d'un smoothie, amène une certaine rondeur bien plaisante.

On rêve déjà de la déguster sur le bord de la piscine!

4,5/5

Bière: 9

Brasseur: Brasserie Harricana (Montréal)

Style: Berliner weisse aux fruits

Taux d'alcool: 3,5 %

Amertume: faible (aucun IBU)

Format: 355 ml

Prix payé: 4,29 $