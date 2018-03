Saison des dunes: une saison audacieuse

C'est maintenant chose faite avec la Saison des dunes, une saison épicée au poivre des dunes (une épice boréale provenant de l'aulne vert).

D'un joli jaune tirant sur l'orangé, légèrement voilée, avec une mousse expressive à souhait, cette saison audacieuse plaira aux dégustateurs chevronnés.

Le nez, légèrement poivré, ravit avec ses notes terreuses, gazonnées et citronnées. En bouche, l'attaque est réellement très (trop) amère, résineuse et sapinée.

Le poivre des dunes décuple l'amertume et camoufle les saveurs fruitées que l'on aurait préférées plus présentes. L'effervescence vive rend heureusement le tout rafraîchissant et plus facile à déguster.

3/5

Bière: Saison des dunes

Brasseur: Microbrasserie St-Pancrace (Baie-Comeau)

Style: saison

Taux d'alcool: 6,3 %

Amertume: modérée (28 IBU)

Format: 500 ml

Prix payé: 5,99 $