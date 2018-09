Apprêtez vos bocks pour l'Oktoberfest

La microbrasserie Le Trou du Diable soulignera l'Oktoberfest au Broue Pub de Shawinigan avec un pré-événement le 24 septembre, sous forme d'un match d'improvisation bavarois, avant de rentrer dans le vif du sujet les 28 et 29 septembre.

Costumes et défis à Shawinigan

La microbrasserie Le Trou du Diable soulignera l'Oktoberfest au Broue Pub de Shawinigan avec un pré-événement le 24 septembre, sous forme d'un match d'improvisation bavarois, avant de rentrer dans le vif du sujet les 28 et 29 septembre: jeux de dés, cartes et roulette le vendredi («Les participants munis d'au moins trois pièces de costume bavarois gagnent des jetons de participation», précise Louis-Philippe Laroche, membre de la microbrasserie), puis «championnat bavarique» (tenue du bock pour hommes, lever du baril pour femmes, etc.).

Bien entendu, bières et menu d'inspiration bavaroise seront au menu.

troududiable.com