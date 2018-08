La Journée internationale de l'IPA, c'est jeudi!

Au Québec, nombre d'établissements ont annoncé dégustations, concours, bières en éditions limitées, etc. C'est le cas, à Montréal, du Benelux, de Birra et du Brouhaha, entre autres. Le Boquébière de Sherbrooke, le Cactus Bar à bières et le Noctem de Québec ont également annoncé leur participation. On consulte les pages Facebook de ces établissements pour les détails.

QUAND ?

Le 2 août

OÙ ?

Dans les bistrots-brasseries du Québec et d'ailleurs