 Microbrasserie Trécarré: le bistro-brasserie comme tremplin 

Marc Cloutier et Pascal Fiset brassaient de la bière chez eux depuis plus de 20 ans. Comme bien d'autres nanobrasseurs, ils rêvaient de démarrer leur propre microbrasserie. Avec leurs amis Jean-Philippe Kiernan et Pierre-Hugues Marsolais, ancien actionnaire des restos-pubs Balthazar, ils se sont mis en quête d'un endroit où brasser leur bière dans leur coin de pays, la Matawinie.

«Jean-Philippe a vu que la bâtisse était à vendre dans le coeur du village de Saint-Côme, et on connaissait le potentiel touristique de l'endroit, explique Marc Cloutier. On a donc saisi notre chance, d'autant plus que d'importants investissements touristiques seront bientôt faits dans la région.»

Avec des investissements annoncés de 7 millions sur deux ans à la Station touristique Val Saint-Côme et de 295 000 $ pour aménager l'accès à la grotte du parc régional de la Chute-à-Bull, tirer profit du potentiel touristique de la région est certainement bien avisé. Une chose est sûre, la microbrasserie Trécarré semble arriver à point à Saint-Côme.

«Les gens sont contents de notre offre de restauration. On voulait proposer quelque chose qui n'était pas disponible dans le secteur. Certaines personnes du coin vont devenir des habitués, une petite routine locale devrait se développer», explique Jean-Philippe Kiernan.

Nous avons d'ailleurs pu l'observer de nos yeux alors que nous attendions pour payer notre facture: les remerciements sincères d'un couple de Saint-Côme en disaient long sur son appréciation.

Comme dans bien des cas, l'occasion fait le larron. Non seulement l'emplacement du bistro-brasserie est idéal, mais la maison centenaire avait aussi abrité un ancien restaurant et un traiteur.

«Jamais on n'aurait investi dans une cuisine comme ça, avoue Jean-Philippe Kiernan. Les trois quarts des appareils de cuisson étaient déjà sur place. Pierre-Hugues, qui a 10 ans d'expérience en restauration, a ainsi pu mener à bien le volet bistro.»

Les partenaires ont aussi pu compter sur l'expertise de la cheffe Yasmina Rieter, qui a longtemps été aux fourneaux du restaurant Ma Cuisine, à Saint-Gabriel-de-Brandon. Quand l'occasion de travailler à deux pas de chez elle s'est présentée, elle n'a pas hésité longtemps.