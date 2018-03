Bières: bonnes à boire, belles à voir

Brasserie Dunham

À la Brasserie Dunham, on est allé encore plus loin. Simon Bossé, qui oeuvre dans le domaine de l'illustration et de la BD depuis plus de 20 ans, assure en quelque sorte la direction artistique de l'entreprise. Il a carte blanche. «Simon fait le lien avec les artistes, on reçoit l'étiquette et on l'accepte, que ça nous plaise ou non, affirme Sébastien Gagnon, fondateur de la microbrasserie. Personnellement, il y a des trucs où j'ai dit "wow" et d'autres qui m'emballaient un peu moins, mais l'idée est de tenir à cette démarche-là du début à la fin.»

«Je vois beaucoup de similitudes entre l'illustration et le brassage artisanal, on fait beaucoup d'expérimentation, confie Simon Bossé. Les grandes brasseries font affaire avec des bureaux de design, ils cherchent à trouver la couleur parfaite pour chacune des virgules. Ici, on veut être plus près du travail authentique et unique. En fait, c'est notre marque de commerce; on sort 20 produits par année, ça commande 20 étiquettes différentes, c'est vraiment dynamique.»

Capacité de brassage: 4500 hectolitres

Points de vente: 400 un peu partout au Québec; 11 % des ventes se font à la brasserie, 14 % à l'extérieur de la province

brasseriedunham.com