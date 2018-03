Microbrasserie Menaud à l'assaut du Québec

La microbrasserie Menaud, localisée plus précisément à Clermont, a été fondée par quatre partenaires d'affaires de Charlevoix. Une APA au goût floral, une IPA aux notes d'agrumes et une ISA au goût tropical seront tout d'abord lancées dans les prochaines semaines à Montréal et dans Charlevoix, avant d'être distribuées dans toute la province, a expliqué l'un des actionnaires de la microbrasserie, Charles Boissonneau, lors d'un entretien avec Le Quotidien.

