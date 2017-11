Molson achète la microbrasserie Le trou du diable

La brasserie Molson ferait l'acquisition de la microbrasserie Le trou du diable de Shawinigan qui rejoindra sa division Six Pints, selon les informations recueillies par le journal spécialisé Bières et plaisirs . La nouvelle devrait être confirmée ce matin, à 10h30.

Fondée en 2005 par les quatre amis Isaac Tremblay, André Trudel, Franck Chaumanet et Luc Bellerive, la microbrasserie brasse annuellement 1,7 million de litres de bière et emploie une centaine de personnes. L'entreprise possède un brewpub et l'usine de production et d'embouteillage Wabasso. La transaction avec Molson exclurait le brewpub de l'avenue Willow.

Récipiendaire de plusieurs prix internationaux, Le Trou du diable s'est fait connaître des amateurs de bières artisanales avec des produits tels que La saison du tracteur (saison du nouveau monde) et La Pitoune (keller pils) ou encore avec ses brassins spéciaux La buteuse (triple vieillie en fût de calvados) et la Dulcis Succubus (saison sauvage), vendus aux quatre coins du globe.

Molson, plus vieille brasserie canadienne encore en activité fondée à Montréal en 1786, s'intéresse aux bières de microbrasseries depuis la création de sa division Six Pints. Son portefeuille de produits comprend déjà l'ontarienne Creemore Springs, Granville Island de Vancouver ainsi que Brasseur de Montréal.

Plus de détails à venir...