 Bière, bouffe et musique au Bières et Saveurs de Chambly 

Iris Gagnon-Paradis

La Presse La Presse

Le festival Bières et Saveurs de Chambly prépare sa 16e édition. Le programme est costaud: 66 microbrasseries, 16 vignobles et cidreries ainsi que 27 restaurateurs pour remplir les estomacs vides et rafraîchir les gosiers, ainsi qu'une jolie programmation musicale pour animer la foule.