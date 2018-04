Quel est le «vrai» rhum cubain?

Heather SCOTT

Agence France-Presse

WASHINGTON

Entre révolution et droits commerciaux, la bataille du «vrai» rhum cubain se livre entre l'américain Bacardi et le français Pernod Ricard depuis des décennies pour le contrôle de sa distribution dans le monde. Pernod Ricard détient les droits du rhum fabriqué à Cuba, acquis en 1993, et le commercialise sous le nom de Havana Club. Mais Bacardi, qui a, lui, acquis en 1994 les droits commerciaux de la recette originale auprès des fondateurs, la famille Arechebala, vend aux États-Unis un rhum sous le même nom.