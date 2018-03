Un cocktail 100 % Québec

Jean-René Lebel s'est distingué parmi plus de 50 000 personnes en proposant Le Québec Royal, «une version moderne du Kir royal réalisée avec les alcools québécois les plus récompensés dans le monde».

En plus de la vodka, on retrouve parmi les ingrédients du cidre mousseux, de la liqueur de cassis et du sirop d'érable.

Plusieurs succursales de la SAQ proposeront une dégustation du cocktail gagnant, demain, entre 17 h et 19 h.