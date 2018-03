Nhâu bar: l'art de boire un verre

Nhâu signifie littéralement «boire» ou, pour être plus imagé, «prendre un verre» en vietnamien. Un nom tout indiqué pour le nouveau bar «underground» qui vient d'ouvrir ses portes sous le restaurant Hà du Vieux-Montréal.

Avec son ambiance feutrée - lanternes au plafond, tapis aux murs (un design pensé par Amlyne Phillips) -, l'endroit s'annonce d'ores et déjà comme le nouveau lieu pour les apéros ou les rencontres nocturnes entre amis.

La carte des cocktails, avec ses ingrédients frais et ses petits clins d'oeil exotiques (pensez Sesame Sour), est alléchante, et le court menu, dont une belle sélection de buns vapeur et des créations uniques imaginées pour l'endroit, permet de se sustenter tout en étanchant sa soif!

600, rue William, Montréal

www.facebook.com/RestaurantHa

www.instagram.com/nhaubar