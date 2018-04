La catégorie «Vin de France» progresse à l'exportation

Le «Vin de France», c'est à dire les vins français vendus sous un cépage ou une marque et non une appellation, ont connu en 2017 une progression de 10% en volume à l'exportation, avec 88 millions de bouteilles, a indiqué mardi l'interprofession.

La catégorie a également progressé de 10% en valeur, a indiqué le président d'Anivin de France, Noël Bougrier, lors d'un point presse à Paris.

Anivin a été créée en 2009 après une réforme menée par Bruxelles en 2008 qui a permis de créer la catégorie «Vin de France» ou vin sans indication géographique (SIG), venue compléter les catégories avec une indication géographique protégée (IGP) ou des labels de qualité comme les vins AOC.

Cette catégorie, partie de zéro il y a donc moins de dix ans, représente aujourd'hui environ 15% des exportations de vins français, selon l'interprofession, qui souhaiterait ne pas en rester là.

«Il faut apporter une réponse à cette demande» et assurer «un approvisionnement durable» en raisin et non plus constitué des volumes de vin restant une fois que les vignobles AOC ou IGP ont pris ce dont ils avaient besoin, a demandé M. Bougrier, qui souhaite davantage de visibilité.

Dans cette optique, les promoteurs du Vin de France font appel aux vignerons pour obtenir des «vignobles dédiés»: «nous en avons besoin pour répondre à la demande des marchés et nous développer à l'exportation», a déclaré à l'AFP M. Bougrier.

Anivin revendique un positionnement sur le «coeur de gamme», avec des vins compris entre 7 et 14 dollars la bouteille, aux États-Unis, des prix toutefois assez modiques outre-Atlantique.

Les supermarchés français également en demande

Afin d'inciter les vignerons à cultiver spécifiquement pour Vin de France, l'interprofession a signé mardi un partenariat avec le groupe Grands chais de France et la coopérative audoise Evoc, pour planter deux vignobles pilotes de 30 hectares chacun, cultivés selon les bonnes pratiques prônées par Vin de France.

Noël Bougrier souhaite ainsi «faire des émules» et continuer à croître de 10% chaque année en volume à l'export pour représenter à terme «un quart des exportations de vin français».

Cette progression pourrait s'accompagner d'une dynamique nouvelle, touchant cette fois le marché intérieur.

Car c'est la grande nouveauté: ces vins séduisent désormais aussi les enseignes de grande distribution françaises.

Avec quelque 21 millions de bouteilles, les ventes en France ont grimpé de près de 50% en 2017.

Principale cible, une clientèle jeune, pas toujours très au fait des subtilités des appellations de terroirs et qui commençait à se tourner très sérieusement vers des boissons comme la bière.

«C'est un vin accessible», qui vise «un consommateur plutôt jeune, qui ne connaît pas le vin», a ainsi indiqué Didier Thibaud, directeur général de la Maison Johanès Boubée, filiale vin de Carrefour, dont les ventes de Vin de France sont en très forte progression depuis deux ans et semblent devoir faire de même en 2018.

La proportion de Vin de France vendu dans l'Hexagone devrait toutefois rester dans le même ordre de grandeur, selon M. Bougrier, soit un quart des ventes pour trois quarts à l'export.

En dépit de la baisse de récolte massive liée aux intempéries de 2017, il table sur «une légère progression» de la production, même s'il attend encore les derniers chiffres.