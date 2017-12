Pinard à porter

«C'était quelque chose qui me trottait dans la tête. Au boulot, j'entends toutes sortes de déformations d'appellations et de cépages. Je trouvais ça amusant alors j'en avais griffonné quelques-unes dans un cahier. Avec Édith, on a trouvé de nouvelles idées de t-shirts et on s'est lancés», raconte Michel.

Les gaminets font fureur dans le monde du vin, chez les sommeliers, les agents et autres geeks de la dive bouteille. Les modèles les plus populaires, pour l'instant, parmi la douzaine de «cuvées»: Reims-toi au champagne, Gamay Some et - étonnamment, en cette période de «bonne conduite» - T'as des Beaujo!?

Depuis l'apparition des premiers t-shirts sur Facebook et Instagram, à la fin de l'été, il n'y a pas une journée qui passe sans que le couple ne reçoive au moins une suggestion de jeu de mots sur le vin.

Pour passer sa commande, on envoie un message à partir de la page Facebook Gaminets sans soufre. Un site transactionnel viendra peut-être en 2018. À part le modèle de Noël, qui coûte 30 $, tous les t-shirts se vendent 26 $.

https://www.facebook.com/gaminetssanssoufre/