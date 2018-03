Des idées à emballer pour l'amateur de vin

Oubliez l'aérateur à vin pour gâter l'amateur de bonnes bouteilles. Il en a sans doute déjà plus d'un exemplaire dans son armoire. Voici quatre objets et quatre bouteilles pour le surprendre.

Sans tache

Rien de tel que des gouttes de vin pour abîmer une nappe choisie avec tant de soin. La solution? Un joli socle pour déposer sa bouteille sur la table et éviter les taches. Avec son look chic, fait d'acier inoxydable, et son prix doux, on en achète deux: un à offrir et l'autre pour la maison. Repose-bouteille, Airo, 15 $

Gros succès

Le magnum contient l'équivalent de deux bouteilles de vin. Et il fait deux fois plus plaisir à déballer. Surtout pendant les Fêtes. La Société des alcools du Québec (SAQ) a ajouté plusieurs nouveaux magnums sur ses tablettes cet automne, dont ce vin espagnol de la maison Otazu. Ce domaine, situé dans la région de Navarre, dans le nord du pays, vinifie plusieurs cépages français. Une tendance lourde dans cette région où le grenache a longtemps été la spécialité. Cette cuvée contient du cabernet-sauvignon, du tempranillo et du merlot. C'est un vin de style moderne dans lequel on sent les notes de bois apportées par l'élevage en fût de chêne, mais qui ne manque pas d'élégance et de fruit. Charnu, il sera parfait pour les repas viandeux.

Otazu Premium Cuvée 2013, 30,20 $ (1,5 L) (13386133)

Bouchon verseur à champagne

Inutile de se battre avec le bouchon de champagne une fois qu'il a sauté: il est impossible de le remettre sur la bouteille. Un vin mousseux peut pourtant conserver son effervescence plusieurs jours, une fois ouvert. Ce bouchon de la marque Vacuvin règle le problème pour moins de 20 $. Il suffit de le placer sur le goulot pour que le gaz reste à l'intérieur de la bouteille. Il existe plusieurs types de bouchon à champagne. Celui-ci permet de verser le vin sans devoir l'enlever chaque fois. Succès assuré dans le bas de Noël des amateurs de bulles.

Vacuvin, Champagne Saver, 17,99 $

Vive le blanc

Il y a quelques années, offrir une bouteille de blanc pouvait être risqué. La majorité des Québécois préféraient, et de loin, le rouge. Cette tendance est en train de changer, et ce sauvignon blanc est une magnifique introduction au Sancerre. Il provient du domaine familial Fouassier qui produit du vin dans cette région de la Loire depuis 10 générations. Cette cuvée, appelée Les Chasseignes, possède un nez expressif sur des notes de fleurs. Sa bouche rappelle les fruits mûrs, et on perçoit une touche de sucre en finale qui apporte de la rondeur et de la profondeur. Il sera délicieux avec un pavé de saumon. Bon à savoir: la famille Fouassier applique les règles de l'agriculture biologique et de la biodynamie.

Domaine Fouassier Sancerre Les Chasseignes 2015, 28,20 $ (12582247)

Tire-bouchon

Un bon tire-bouchon fait toute la différence au moment d'ouvrir ses bouteilles. Avec un outil adéquat, on risque moins de casser le liège ou de se battre inutilement avec un bouchon coincé. Ce produit de la marque Viski est aussi beau qu'efficace. Avec ses deux crans, il est facile à manier. Et que dire de son look? Plaqué or, il donnera envie de le mettre bien en évidence sur la table.

Viski, plaqué or 24K, 30,95 $

Spritz québécois

L'Amermelade est le premier aperitivo québécois et il va révolutionner l'heure du spritz. Moins amer que l'Aperol et hautement parfumé avec des ingrédients d'ici, dont l'argousier et le myrique baumier, il fera un tabac! Cet aperitivo est produit par les Spiritueux Iberville, une jeune entreprise fondée par Mario D'Amico, en collaboration avec la distillerie de Louiseville Mariana. Mario D'Amico était fou de l'Aperol Spritz, mais il trouvait la boisson un peu trop amère. Ayant travaillé plusieurs années au Domaine Pinnacle dans la division des spiritueux, il a créé ses propres liqueurs amères avec des ingrédients locaux. L'Amermelade est un apéritif amer aux saveurs de gingembre et d'abricot. L'équilibre est parfait entre le sucre et la finale, légèrement amère. L'entreprise vient aussi de commercialiser l'Amernoir, un digestif épicé et onctueux.

Distillerie Mariana Amermelade, 29,95 $ (13516065)

Millions de cocktails

Finis les vendredis negroni. Ce jeu est parfait pour changer la routine. Il suffit de lancer les dés pour savoir quoi mettre dans le shaker et ainsi créer des cocktails inusités. Selon l'entreprise Foodie Dice, plus de 1 million de combinaisons différentes sont possibles. L'ensemble comprend huit dés dont chacun correspond à une catégorie d'ingrédients: alcool, épice, amers, sucre. Le livret d'instructions indique les règles et les bonnes proportions à suivre pour devenir un pro de la mixologie. Un bémol, par contre: le livret est uniquement en anglais.

Foodie Dice, dés à mixologie, 39,95 $

Chics bulles

Pour changer du populaire prosecco, faites découvrir le Franciacorta. Ce mousseux est la version italienne du champagne. Il est produit dans le nord de l'Italie, en Lombardie, où les vignerons utilisent des cépages similaires et la même méthode de production qu'en Champagne. Celui-ci est élaboré par la maison Antinori, bien connue pour son prestigieux vin rouge de Toscane appelé Tignanello. La famille vinifie également dans différentes régions d'Italie. Elle produit en Lombardie cette splendide cuvée royale à base de chardonnay, de pinot noir et de pinot blanc. Élevé 36 mois sur lie, ce vin est crémeux en bouche sur des notes de biscuits, de brioche, de noyaux de pêche, de fleurs et de citron. Le vin est peu dosé, donc plutôt sec en bouche. Pur délice à prix raisonnable!

Marchese Antinori Montenisa Cuvée Royale Brut, 29,60 $ (10678616)