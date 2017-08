Alsace: des vendanges parmi les plus précoces

L'Association des viticulteurs d'Alsace (AVA) a donné le coup d'envoi des vendanges le 24 août pour le crémant d'Alsace et elles pourront démarrer le 30 août pour les vins tranquilles, les appellations Alsace et Alsace Grand cru.

Les dates des vendanges des vins d'Alsace ont été arrêtées par l'AVA, réunie le 23 août en assemblée générale à Colmar.

«Dans les secteurs les plus précoces, les plus touchés par le gel, les relevés montrent bien que les pinots noirs et chardonnay sont à 10°. Le minimum c'est 9°», correspondant au degré potentiel d'alcool du vin, lié au sucre présent dans le raisin, a précisé à l'AFP le directeur de l'AVA, Frédéric Bach.

Les vendanges 2017 sont «parmi les plus précoces des 40 dernières années», a indiqué Eric Meistermann, directeur de l'Institut français de la vigne et du vin de Colmar.

Les premiers raisins à être récoltés sont les cépages dont est issu le crémant d'Alsace: pinot noir, chardonnay et auxerrois.

À cause du gel qui a touché l'ensemble des parcelles, les viticulteurs alsaciens tablent cette année sur des «petites récoltes qui vont se confirmer sur les prochains temps». Le gel a touché 4500 ha sur les 15 600 ha fin avril. Des comptages effectués en juillet prévoient une récolte de 850 000 HL contre 1,15 million HL en temps normal.

Le directeur de l'AVA assure que la qualité sera au rendez-vous: «La maturation progresse bien, avec des acidités qui se maintiennent très bien».