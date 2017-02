Derrière la pastille orange de Rézin

LES VIGNERONS MARQUANTS

Philippe Pacalet chez Prieuré-Roch

Le «patron» de Jean-Philippe à Gevrey-Chambertin, Alain Burguet, l'avait pris sous son aile et le «traînait» partout, y compris dans ses sorties avec Henry-Frédéric Roch, cohéritier du légendaire Domaine de la Romanée-Conti et fondateur du domaine culte Prieuré-Roch. «Il y a un gars à Nuits-Saint-Georges qui fait du vin sans soufre», selon une rumeur qui courait alors en Bourgogne. Ce «gars», c'était Philippe Pacalet, dernier élève de Jules Chauvet, considéré comme le «père des vins naturels». «C'était une tout autre expression de la Bourgogne, qui avait la couleur d'un poulsard du Jura», se rappelle Jean-Philippe. Malheureusement, un Nuits-Saint-Georges jugé «atypique» par les laboratoires de la SAQ, en 1999, a mis fin à la collaboration entre le domaine et Rézin. L'agence Glou a repris l'importation il y a quelques années.

André Ostertag

C'est à ce vigneron alsacien que Jean-Philippe revient toujours lorsqu'il a besoin de se recentrer, de se rappeler ce qu'il aime dans le vin. «C'est le phare, le modèle à penser. Il est allé dans certains travers. Il est revenu. Il s'est beaucoup remis en question.» C'est à l'occasion d'un souper de Noël chez Becky Wasserman, célèbre exportatrice de vin installée en Bourgogne depuis 1968, qu'il a découvert les vins d'Ostertag. «Mon oeil avait été attiré par une boîte contenant six petites bouteilles couvertes de terre. Elle provenait d'une des gammes plus rares d'André, les "vins de temps". André, c'est un poète.»

Jean Foillard

«Le Morgon Côte de Py de Foillard est le vin qui m'a fait réaliser qu'il y avait autre chose que Duboeuf, Mommessin et Jadot dans le Beaujolais.» C'est un des premiers vignerons qu'il est allé visiter quand l'idée de l'agence est née, autour de 1993-1994. Plusieurs cuvées de Foillard sont maintenant sur les tablettes de la SAQ, dont la magnifique Corcelette et le plus accessible Beaujolais générique, une cuvée - et une étiquette - élaborée en collaboration avec Rézin. Ont suivi Marcel Lapierre, Georges Descombes et Yvon Métras, trois autres légendes du Beaujolais.