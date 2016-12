Vin: cinq valeurs sûres pour Noël

Un rouge pour la dinde

La dinde n'est peut-être pas le plat le plus original pour Noël, mais elle est simple à marier à table. Envie de rouge? La cuvée Parallèle 45, produite dans le Rhône par le domaine Paul Jaboulet Ainé, est parfaite pour accompagner ce classique. Le grenache et la syrah offrent un assemblage fruité et peu corsé. Ça sent les fraises et la garrigue. Le vin a du caractère et beaucoup de souplesse.

Paul Jaboulet Ainé Parallèle 45, 16,45 $ (332304)

Un blanc pour la dinde

L'accord vin blanc et dinde est classique, mais il n'est pas ennuyeux avec cette bouteille de Sicile. Au contraire! Cet assemblage de chardonnay et de la variété locale catarratto transporte le soleil de la Méditerranée jusqu'à notre table avec ses arômes de fruits mûrs. On remarque aussi des notes de fumée et d'épices qui proviennent de l'élevage d'une partie du vin en barriques. Un vin rond, assez long et délicieux.

Rapitala Catarratto/Chardonnay 2015, 14,25 $ (00613208)

Pour l'apéritif

«Cric-crac», la capsule est brisée. En un tournemain, ce vin est servi. Il ne faudra pas attendre longtemps pour que les invités soient conquis. Ce blanc d'Australie est fantastique. Élaboré par la maison Yalumba avec le cépage viognier, ce vin est parfumé, goûteux et même mielleux. Ses arômes de fleurs et de fruits exotiques se fondent dans une bouche ronde et complexe. Il se déguste à l'apéritif et sera parfait avec les fruits de mer.

Yalumba The Y Series Viognier, 16,45 $ (11133811)