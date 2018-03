Des rosés à la fête

Il n'y avait pas de meilleure occasion qu'un «party de pâtés» pour déguster une quinzaine de rosés en bonne compagnie. Stéphanie Labelle, Julien Joré et Catherine Wart, de la pâtisserie et du comptoir Rhubarbe, ainsi que Johanie «les biscuits» Vigneault, qui nous donnait accès à son adorable studio pour l'occasion, ont prêté leur fin palais à l'exercice. Nous vous présentons huit vins aux personnalités bien distinctes.

La rosa 2013

Azienda Agricola Pacina (Toscane), 13 % alc./vol., millésime 2016 à venir, autour de 28 $ la bouteille (frais d'agence inclus), en caisse de 6

Commentaire: «C'est brut et un peu fermier, comme j'aime», - Édouard Plante-Fréchette, photographe

Le domaine Pacina, en Toscane, produit un rosé de saignée (cépage sangiovese) plein de texture et d'énergie. Le millésime 2013 est épuisé, mais les 2016 devraient arriver cet hiver. Ils sont en bonne partie réservés pour la restauration. À boire là-bas, donc! Et en attendant, les rosés allemands des maisons Enderle & Moll et 2 Naturkinder seront offerts en décembre, à l'agence Ward et Associés.

L'Avoiron 2016

Division Winemaking Company (Oregon), 13,1 % alc./vol., 34,47 $ par bouteille (frais d'agence inclus), en caisse de 6

Commentaire: «Ça, c'est vraiment mon genre» - Stéphanie Labelle pâtissière chez Rhubarbe

Ce rosé de gamay noir était le moins déroutant du lot, avec une belle robe saumon (cru!). Lorsqu'on met son nez dans le verre, ça sent les jujubes, la pêche et les journées ensoleillées. En bouche, c'est parfaitement sec et croquant. Plus près d'un blanc que d'un rouge, L'Avoiron sera idéal à l'apéro, pour amateurs de vins portés sur la très prisée «minéralité».

http://winoimport.com/

Cerasuolo d'abruzzo 2014

Azienda Agricola Ausonia (Abruzzes, Italie), 13 % alc./vol., 22,56 $ par bouteille (frais d'agence inclus), en caisse de 12

Commentaire: «On dirait du jus de coing qui a réduit», - Stéphanie Labelle pâtissière chez Rhubarbe

Ce rosé a trois ans. Parce que la bouteille est claire, le liquide s'est, lui, un peu assombri, tuilé. Le Cerasuolo d'Abruzzo est une appellation typique de la région à l'est de Rome, sur la mer Adriatique. Les baies de montepulciano d'Abruzzo ont macéré pendant 10 heures sur les peaux. Pour reprendre les paroles de la pâtissière Stéphanie Labelle, on y trouve un goût de fruits cuits tout à fait agréable. Apportez la dinde!

http://bacchus76.com/

Monocromo #3 2016

Azienda Agricola Macciocca (Lazio, Italie), 12,5 % alc./vol., 28,63 $ par bouteille (frais d'agence inclus), en caisse de 6

Commentaire: «Beaucoup plus intéressant au goût qu'au nez! - Julien Joré, chef Comptoir Rhubarbe

C'est Martin Juneau, par le biais de son agence Volet importation, qui nous fait découvrir ce petit ovni venu du Latium, région de la ville de Rome. Le cépage principal est le cesanese, une variété locale et charmeuse, mais peu connue chez nous. Il ne faut pas se fier au nez peu charmeur. La bouche est fort agréable. C'est rond, avec une belle mâche. On sent cette cuvée nature un peu fragile. Mieux vaut la boire vite, avec les bouchées du réveillon!

https://www.facebook.com/Voletimportation/

Chiaroscuro 2015

Tunia (Toscane), 12,5 % alc./vol., 34,44 $ par bouteille (frais d'agence inclus), en caisse de 6

Commentaire: «Wow! C'est tannique pour un rosé et presque pétrolé» - Catherine Wart, gérante Comptoir Rhubarbe

Voici un rosé de caractère, plus sérieux que les autres, mais parfait pour la table. Élaboré en pressurage direct, étonnamment, il doit sa couleur profonde au cabernet sauvignon récolté à pleine maturité. Dès la première gorgée, on reconnaît le côté un peu herbacé du cépage, suivi d'ensorcelantes notes de pruneaux, de mûres et même de café. Vin complexe et texturé, il appelle indéniablement la tourtière!

htps://www.levindanslesvoiles.com/

Momo Pinku 2016

Pinard et filles (Magog), en rupture de stock

Commentaire: «La couleur rose bonbon est hypnotisante», - Johanie Vigneault, notre hôtesse

On tenait à vous présenter un rosé québécois. Malheureusement, il vous faudra le boire au restaurant (Pullman, Lavigne, par exemple), les bouteilles du populaire domaine Pinard et filles s'envolant toujours à une vitesse folle. Assurez-vous de commander quelques bouchées pour accompagner ce jus de petits fruits rouges. Son acidité est particulièrement élevée et en fait le compagnon parfait des poissons gras, par exemple.

http://www.pinardetfilles.com/

Rosé foncé 2016

Olivier Cohen (Languedoc), 12,5 % alc./vol., 31,27 $ par bouteille (frais d'agence inclus), en caisse de 12

Commentaire: Coup de coeur généralisé pour ce vin juteux à souhait!

Ce vin de grand plaisir contient deux tiers de cinsault et un tiers de grenache. En bouche, il est moitié fruits (pensez mélange fruits des champs), moitié fleurs (rose, violette). Les détracteurs de vins non collés, non filtrés et sans soufre ajouté seront surpris par la clarté de sa belle robe rubis et par la limpidité de ses arômes.

https://www.levindanslesvoiles.com/

Schilcher n˚ 27 (2016)

Strohmeier (Autriche), 11 % alc./vol., 34 $ par bouteille (frais d'agence inclus), en caisse de 12

Commentaire: «Ça goûte l'olive noire!», - Christelle Tanielian, styliste

Voici le parfait vin de brunch du temps des Fêtes, qui vous réveille les papilles et vous déglace l'oesophage en une gorgée. Son acidité presque saline peut surprendre, mais on y prend goût. C'est un vin que les anglophones qualifieraient très certainement de «savoury», avec son côté saumure, piment jalapeno, poivre, épices. Ces caractéristiques viendraient en bonne partie du cépage, le blauer wildbacher, typique de la Styrie.

http://www.wardetassocies.com/