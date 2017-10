La nouvelle couleur du vin

Alexis Paraschos s'occupe du vignoble avec son père dans le plus strict respect de l'environnement et de l'intégrité du vin.

Des vignerons à découvrir

Dans le Frioul, les vins blancs de macération ne déstabilisent plus personne et tous les domaines artisanaux en produisent. On trouve aussi beaucoup de rebula et de malvasija «orange» de l'autre côté de la frontière, en Slovénie. Nous vous présentons encore quelques vignerons à découvrir.

Alexis Paraschos

Les vins orange de Paraschos étaient parmi les premiers à arriver à Montréal, en 2012, grâce à l'agence Ward & associés. Le Québec serait aujourd'hui le marché le plus important du domaine de San Floriano. C'est le fils aîné, Alexis, qui en mène le plus large au domaine. Il s'occupe du vignoble et du chai avec son père dans le plus strict respect de l'environnement et de l'intégrité du vin.

Seuls des traitements naturels sont appliqués à la vigne. Le vin est on ne peut plus «nu», sans ajout de soufre depuis des années. Ici, tant la ribolla gialla que le tokay friulano, le pinot gris, le sauvignon et la malvasia sont macérés. «Un autre vigneron m'a montré un manuel du XVIIIe siècle où on recommandait de deux à huit jours de macération pour que le vin "goûte meilleur et dure plus longtemps"», raconte Alexis, qui pratique lui-même des macérations plutôt courtes.

Il nous parle aussi de la bora, ce vent du nord qui souffle sur le sud du Collio, rendant le climat plus frais et les vins plus acides, tranchants et verticaux qu'ailleurs dans le Collio. Installé à San Floriano, aussi réputé pour ses cerises, Alexis travaille fort à encourager les agriculteurs de son village à cultiver en bio et à garder le raisin dans la région, plutôt que de le vendre à des producteurs plus commerciaux. «Ce sera sans doute plus facile avec les jeunes de ma génération», ose-t-il espérer. La cuvée Orange One a fait son apparition sur les tablettes de la SAQ il y a deux semaines.

Paolo Vodopivec

Voici un vigneron au potentiel «culte». Il peut rappeler Josko Gravner dans sa recherche de la plus pure expression de son coin du monde et travaille exclusivement avec le cépage local, la vitovska. Ses vins ont la même finesse que ceux du maître de la ribolla. Plusieurs amateurs clament que la vitovska de Vodopivec ressemble à de la «grande Bourgogne». Les vins sont d'ailleurs beaucoup plus dorés qu'orange.

Contrairement au Collio, juste au nord, le Carso est rocailleux, aride, avec des paysages beaucoup plus bruts. La couche supérieure du sol, très mince et rouge, est particulièrement ferreuse. Ici, les vignes sont souvent plantées en pergola, ce qui, traditionnellement, permettait de planter d'autres cultures en dessous. Paolo a tout sorti de terre et replanté en «albarello» (chandelier), à très haute densité. Ainsi, les racines n'ont d'autre choix que de s'enfoncer verticalement dans le roc pour trouver de l'eau et puiser un maximum de minéralité.

La cave est un chef-d'oeuvre. «Les vins ont besoin d'une maison tranquille et silencieuse», croit-il. Il a construit cette calme demeure en «8», avec une vingtaine d'amphores enterrées dans la première pièce ronde et des foudres en chêne dans la deuxième. Les macérations durent de quelques semaines à six mois et les élevages sont longs, si bien que les bouteilles atteignent le marché lorsqu'elles ont en moyenne cinq ans.

Les vins de Paolo Vodopivec sont représentés par Primavin et actuellement vendus en commande privée (entre 60 et 70 $ pour le millésime courant, selon la cuvée).

Uros Rojac

Nous voici du côté slovène, au sud de Trieste, près de la station balnéaire d'Izola, où se tient d'ailleurs l'Orange Wine Festival. Uros Rojac a grandi dans le vignoble familial, à 250 m au-dessus du niveau de la mer. À sa sortie de l'école, en 2005, son père est mort. Il a fallu se retrousser les manches et prendre la relève plus tôt que prévu, avec son frère à l'administration. Le domaine serait le premier à avoir obtenu une certification biologique, en 2004, dans la partie sud de la Slovénie.

Conscient du potentiel, le gouvernement slovène subventionne le bio. Ici, l'accent est mis sur les cépages refosco (rouge) et malvazija (blanc et orange). La macération dure «deux lunes», avec peu d'interventions manuelles. Un des secrets d'Uros: retirer les peaux contaminées au bout de quelques jours, pour éviter les déviances. Ses vins sont d'ailleurs très droits et raffinés. Ici aussi, un vent frais souffle, ce qui permet aux vins de conserver une belle acidité. Sa malvazija en macération est un magnifique bouquet de fleurs et de feuilles séchées.

Uros Rojac est un exemple de la vitalité du vignoble slovène, plus précisément celui de l'Istrie slovène, tout comme l'est Uros Klabjan, du village voisin d'Osp. La vallée de Vipava compte également d'excellents domaines, comme ceux de Batic, de Slavcek et de Burja, entre autres.

Les vins de Rojac, Klabjan et Batic sont représentés par Vadim Fonta. vadim.fonta@gmail.com, 514 261-2886