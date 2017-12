 Vins de France: le retour du vin de Cahors 

Dans le paysage verdoyant et accidenté de la vallée du Lot, à l'est de Bordeaux, un vent de changement souffle sur les vins de Cahors. Après une baisse des ventes et des prix au début des années 2000, une nouvelle génération de vignerons tente de renouveler l'image du «vin noir». Nous avons visité trois vignobles dont les vins, à découvrir, sont offerts au Québec.

Vignoble Clos Troteligotte

Emmanuel Rybinski est l'archétype du renouveau de Cahors. Ce jeune vigneron a repris le domaine familial en 2004 après avoir vinifié en Australie et aux États-Unis. Il a converti le vignoble à l'agriculture biologique. Son but: rompre avec les «vins rustiques» souvent associé à la région et mettre de l'avant le terroir.

Les vignes du Clos Troteligotte poussent sur un plateau riche en calcaire, appelé ici «causse», où sont produits les vins les plus élégants de l'appellation. La majorité des cahors sont produits sur l'autre terroir de la région, les terrasses de la vallée du Lot. Le sol d'alluvial est composé de limon, de sable et d'éboulis de calcaire.

Emmanuel Rybinski a voulu affirmer la différence de ses vins, plus souples, en changeant le style des étiquettes. Son premier K-or, lancé en 2005, a surpris. Il marquait une rupture avec l'image traditionnelle et parfois austère des vins de Cahors. Autre trait original, le vigneron utilise des amphores de terre cuite pour vinifier son vin haut de gamme, le K-2.

À table, les vins de Cahors sont souvent associés à la viande. En produisant des rouges moins concentrés et plus frais, les bouteilles de Clos Troteligotte passent à table avec le fromage de chèvre au lait cru de la région, le cabécou, dont le plus connu est le Rocamadour. Les vins du Clos Troteligotte sont en vente en importation privée par l'entremise de l'agence Vin Conseil.