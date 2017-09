Apple dévoile ses nouveaux iPhone 8, iPhone Plus et iPhone X

Apple a dévoilé mardi deux nouveaux modèles d'iPhone, baptisés 8 et 8 Plus, au design repensé, en verre et plus rapides que les modèles précédents, lors d'une présentation qui marque les dix ans du téléphone intelligent. Il y avait une surprise de taille cependant à la fin de la présentation, le iPhone X.

Le nouveau fer de lance d'Apple, qui se prononce «dix», marque le dixième anniversaire du téléphone intelligent, dont la façade avant est entièrement recouverte par l'écran et qui se déverrouille par reconnaissance faciale.

Ce modèle, plus rapide et puissant que les autres modèles d'iPhone, «va ouvrir la voie de la technologie pour la prochaine décennie» et constitue «la plus grande avancée depuis l'iPhone original» lancé en 2007, a affirmé Tim Cook le PDG du groupe.

Les iPhone 8 et 8 Plus de leur côté se démarquent de leurs prédécesseurs par leur design «tout nouveau, avec du verre à l'avant et à l'arrière», a indiqué un des responsables du groupe informatique Phil Schiller, faisant aussi valoir que les modèles étaient plus rapides, avec des appareils photo plus puissants et avec des possibilités de réalité augmentée.