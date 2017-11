Protégez-Vous met à l'épreuve des appareils électroniques 

Le palmarès a été dressé grâce à un sondage de satisfaction mené auprès de plus de 2500 consommateurs qui ont acheté des appareils au cours des cinq dernières années et aux tests effectués en laboratoire dans les trois dernières années.

Les résultats de l'évaluation, qui paraissent dans le numéro de décembre, démontrent que Samsung et LG arrivent en tête du classement pour les téléviseurs. Protégez-Vous a testé en laboratoire une centaine de téléviseurs de 22 à 75 pouces et l'enquête signale que les plus chers ne sont pas toujours ceux qui durent le plus longtemps.

Apple est au sommet dans la catégorie des tablettes, car ce sont celles qui brisent le moins, qui réussissent le mieux aux tests et que les répondants recommandent le plus.

Samsung figure au deuxième rang, notamment grâce au faible taux de bris, mais les tests démontrent que les tablettes de cette marque sont de qualité inégale. Protégez-Vous reproche aux tablettes Acer et Asus d'être souvent brisées.

Dans la catégorie des écouteurs, Bose est le seul fabricant qui se distingue. Ceux d'Apple sont jugés performants, mais fragiles.

Toutes les marques de haut-parleurs sans fil sont recommandées par plus de 80 pour cent des répondants. JBL et Bose remportent respectivement la première et la deuxième place du classement grâce à leur faible taux de bris.

Tous les articles et les tests mentionnés dans l'évaluation sont accessibles sur le site web et dans les applications tablettes iPad et Android de Protégez-Vous, de même que dans le numéro de décembre qui sera en kiosque à partir du 10 novembre.