Ça passe ou ça casse pour David Lemieux

Une défaite l'éloignerait encore des grandes scènes et des combats payants à la télé. Son échec en championnat du monde contre Billy Jo Saunders, en décembre dernier à Laval, a fait mal. Perdre le combat contre O'Sullivan serait encore plus dévastateur.

Ce match ne manquera pas d'attirer les regards, puisqu'il sera présenté en demi-finale du «combat de l'année» entre Saul «Canelo» Álvarez et Gennady Golovkin pour les titres mondiaux de l'IBO, de la WBA et de la WBC.

Après avoir mené Eleider Álvarez au championnat du monde de la WBO aux dépens de Sergei Kovalev, il y a quelques semaines, Marc Ramsay tentera maintenant de relancer la carrière de son autre poulain à Las Vegas.

«Il faut "passer" O'Sullivan, on n'a pas le choix, confiait-il hier après-midi au gymnase Sherbatov de Laval lors de l'entraînement médiatique de David Lemieux. Mais on ne veut pas lui mettre une pression inutile non plus. On a identifié l'adversaire, identifié les risques, on n'a pas craint de remuer les performances récentes et on croit en la victoire. Si on donne la meilleure performance possible à l'entraînement et lors du combat, on va gagner.»

O'Sullivan, 34 ans, n'est pas un adversaire redoutable comme Saunders, qui l'a d'ailleurs défait par décision unanime en 2013 au Wembley Arena, en Angleterre. Le style des deux boxeurs diffère également beaucoup. Saunders est un boxeur gaucher tout en finesse, en vitesse et en talent. O'Sullivan est un bagarreur.

«Il n'y aura pas de grandes présentations sur le ring, dit Ramsay. On dit que David a un niveau d'habiletés supérieures, qu'il est plus rapide, et je suis convaincu qu'il cogne plus dur que lui, même si O'Sullivan est un bon cogneur. Mais on n'a pas l'intention de descendre à son niveau et de livrer une bagarre de rue avec lui. On veut forcer O'Sullivan à nous suivre là-dedans.»