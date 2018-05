David Lemieux: la longue route vers le sommet

David Lemieux venait de terminer son entraînement, l'un des deux auxquels il se soumet quotidiennement, avec une séance explosive de 10 secondes. Pendant ces 10 secondes, il frappait à tout rompre dans un sac de sable. L'exercice était épuisant juste à regarder.

«D'habitude, on fait 20 secondes», explique le boxeur, exténué, après avoir retiré ses gants.

Ses jointures sont boursouflées et rougies par l'effort. Lemieux réduit peu à peu la durée, mais certainement pas l'intensité, de ses entraînements à l'approche de son combat contre le Français Karim Achour (26-4-3), samedi à Québec.

Lemieux fait partie de cette catégorie de boxeurs dont les coups de poing foudroient sur place. L'un des rares qui émettent un son distinctif à chaque frappe, un peu comme un sifflement, très perceptible à la télévision.

«Je suis le plus fort cogneur au monde, lance-t-il en riant. Quand je suis au sommet, je suis explosif, mes coups de poing sortent. Chaque boxeur a un don, certains bougent bien les pieds, d'autres esquivent bien, d'autres sont des cogneurs. Je suis un cogneur. C'est inné.»

Lemieux n'a pas toujours su canaliser ce don comme il aurait dû. Jeune homme, il faisait sa loi à grands coups de poing dans les rues d'Ahuntsic-Cartierville. Il a été expulsé de tellement d'écoles, comme il l'explique lui-même, qu'il a abouti au Centre académique Fournier.

L'école de Montréal-Nord décrit ainsi sa mission: «Permettre à des jeunes de niveaux primaire et secondaire présentant des difficultés graves du comportement de vivre un cheminement scolaire mieux adapté et qui répond davantage à leurs besoins...»

Lemieux ne s'en allait pas dans la bonne direction, mais c'était avant de découvrir la boxe. Sa mère n'appréciait pas sa nouvelle passion: elle croyait qu'il utiliserait son sport pour se battre encore plus. Elle avait aussi peur qu'il se fracture le nez.

«Tu sais, les mères, dit Lemieux avec le sourire. Vers 9 ou 10 ans, j'ai commencé à aller au Ring 83 près de chez moi. Les années ont passé et j'ai arrêté de me battre dans les rues. Je me battais dans le gym de boxe. Je n'avais plus l'envie des combats de rue. Je dépensais mon énergie ailleurs. J'étais un gym rat. J'avais un bon entourage au gym qui me donnait de bons conseils. On m'expliquait que si je me battais, il y aurait la police, le trouble, et je ne pourrais plus faire de boxe. Je ne voulais pas me faire expulser du gym, donc je restais loin des problèmes.»