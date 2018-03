Nouveau départ pour Valérie Létourneau

Ce combat de poids mouches marque le retour de Létourneau dans un octogone après plus d'un an d'absence.

En février dernier, elle avait quitté l'UFC après trois revers consécutifs, dont une défaite par décision partagée face à Vivienne Pereira. L'absence d'une division des poids mouches dans l'UFC - ironiquement ajoutée depuis son départ - a aussi motivé sa décision.

«J'ai tellement hâte de me battre. Je me suis entraînée toute l'année et je n'ai plus de temps à perdre, a-t-elle dit dans une vidéo publiée sur le site officiel de Bellator. Je suis là pour avoir la ceinture, c'est mon unique objectif.»

Létourneau devait initialement faire ses débuts chez Bellator au mois de juillet. En raison d'une blessure subie durant les derniers jours de son camp, elle a cependant dû déclarer forfait pour son duel face à Emily Ducote. L'Américaine Ilima-Lei Macfarlane a ensuite été la première combattante à mettre la main sur la ceinture des poids mouches, le 3 novembre.

«J'ai traversé tellement d'épreuves. Même au début de ma carrière, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités chez les dames, a rappelé Létourneau. Je veux maintenant me battre pendant deux ans encore et ce sera les deux meilleures années de ma carrière.»

Létourneau a fait ses débuts professionnels en 2007 en l'emportant par K.-O. technique devant Tannaya Hantelman. Elle a intégré l'UFC sept ans plus tard avec une parenthèse qui a duré le temps de six combats (3-3-0). En novembre 2015, elle a notamment obtenu un combat de championnat du monde, chez les poids pailles, qui s'est soldé par une défaite face à la Polonaise Joanna Jedrzejczyk.

Durant ses derniers mois avec l'UFC, Létourneau s'est souvent plainte du trop grand fossé qui existait entre la division des 115 lb - qui l'obligeait à faire une coupe de poids importante - et celle des 135 lb.

Chez Bellator, non seulement elle se retrouve dans la catégorie de poids idéale, mais aussi elle est devenue l'une des combattantes les plus expérimentées.

Le combat principal de la soirée opposera l'Américain Michael McDonald au Français Peter Ligier (poids coqs).