GSP a fait perdre de l'argent à Loto-Québec

Il faut dire que l'UFC 217 présenté au Madison Square Garden, à New York, a couronné trois nouveaux champions, soit le poids coq T.J. Dillashaw, la combattante Rose Namajunas et le favori des Québécois, Georges St-Pierre. Au total, pour l'ensemble du gala, la société d'État a offert des paris sur 11 combats. Les ventes ont été de 232 593 $ - 20 413 mises - et les gains de 313 409 $. Le taux de retour a été de 135%.

