 Cristiano Ronaldo marque ses deux premiers buts avec la Juventus 

Cristiano Ronaldo est lancé et la Juventus semble déjà intouchable : un doublé du Portugais a permis aux Turinois de battre Sassuolo 2-1 dimanche et de poursuivre leur sans-faute au bout de quatre journées de championnat.

Sur un corner turinois, le défenseur de Sassuolo Ferrari a maladroitement envoyé le ballon sur son propre poteau et Ronaldo en a profité pour marquer du droit, à un mètre du but.

Dimanche, Ronaldo s'est débloqué à la 50 e minute, pour inscrire le premier but de la partie. Ce premier but italien n'est ni le plus beau ni le plus dur à inscrire de la carrière de CR7, mais il a été salué par tout le public du Juventus Stadium, debout.

Après trois premiers matchs plutôt réussis mais sans but au compteur, le Portugais a donc cette fois trouvé la cible. Deux fois.

GOAL! Cristiano Ronaldo scores his first goal for Juventus! #JuveSassuolo pic.twitter.com/4XBJjjZo97

Un quart d'heure plus tard, il a doublé la mise d'une belle frappe croisée du gauche au bout d'un contre (2-0, 65e).

« Je suis content. Je travaillais bien et je savais que les buts allaient arriver. Je remercie mes coéquipiers qui m'ont beaucoup aidé et qui me permettent de m'adapter au soccer italien », a déclaré Ronaldo après le match, sur la chaîne Sky.

Les prestations du Portugais lors des trois premières journées de championnat avaient été bonnes et cette pénurie de buts n'était pas un vrai motif d'inquiétude, d'autant que la Juventus avait remporté les trois matchs en question.

Mais les premiers signes d'agacement apparus lors de la 3e journée à Parme et le soulagement exprimé après son premier but dimanche montrent que le sujet commençait à travailler la vedette.

La Roma piétine

Avec ce nouveau succès, les Turinois comptent donc déjà 12 points, trois de plus que Naples (2e), vainqueur samedi de la Fiorentina (1-0) et seul gros calibre supposé à tenir un rythme acceptable en tête de classement.

Même s'il regrettera certainement l'expulsion de Douglas Costa (crachat sur un adversaire), Massimiliano Allegri peut donc tranquillement se tourner vers le déplacement à Valence mercredi en Ligue des Champions, le grand objectif de la saison turinoise et la raison d'être du transfert de Ronaldo.

L'AS Rome aussi sera en Espagne mercredi, pour y affronter Valence en C1, et les Giallorossi y arriveront avec moins de confiance que les Turinois.

Après un début de saison mitigé (quatre points en trois matchs), la venue à Rome du Chievo Vérone semblait pourtant une bonne occasion de se relancer.

Et les Romains menaient d'ailleurs encore 2-0 à l'heure de jeu après des buts de El Shaarawy et Cristante avant la pause. Mais ils ont inexplicablement perdu le contrôle du match et Birsa puis Stepinski ont ramené le Chievo à 2-2.

Avec ce troisième match de suite sans victoire, l'AS Rome n'est que 8e, alors que le Chievo reste lanterne rouge avec -1 point, conséquence d'une pénalisation de trois points dans une affaire de plus-values fictives sur des transferts de joueurs.

« On encaisse des buts trop facilement. Je demande toujours à mon équipe de tuer les matchs. C'était un match que nous contrôlions et ça n'est pas possible de ne pas le tuer. Nous n'avons pas été bons », a reconnu l'entraîneur Eusebio Di Francesco.