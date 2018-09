Rebond espéré de l'Impact contre les Red Bulls

Les joueurs de l'Impact espèrent qu'une victoire contre les puissants Red Bulls de New York samedi soir redonnera de l'élan à l'équipe, qui n'a gagné qu'un seul de ses six derniers matchs.

Pascal Milano

La Presse La Presse Suivre @PascalMilano Malgré le pédigree de son adversaire du jour, l'Impact voit la venue des Red Bulls de New York, samedi soir au stade Saputo (19 h 30), comme une occasion de reprendre de l'élan et de passer un message à ses poursuivants dans la course aux séries. Il aura d'ailleurs un oeil sur la Nouvelle-Angleterre qui affronte Portland, ainsi que sur DC United et Toronto qui accueillent respectivement Atlanta et Los Angeles FC.

TOUJOURS AU SIXIÈME RANG Le milieu de semaine n'a pas été trop mal pour l'Impact avec les défaites de deux poursuivants, soit DC United et le Toronto FC. Si la cinquième place s'éloigne tranquillement, les Montréalais restent accrochés au sixième rang au chapitre des points par match. « Si on veut obtenir un résultat contre New York, il faudra être à notre meilleur niveau, a reconnu l'entraîneur-chef Rémi Garde. Pour se créer des occasions comme lors du premier match contre New York, il faudra pratiquer un jeu que je n'ai pas assez vu lors des derniers matchs. Offensivement et défensivement, on a baissé d'un ton dans l'intention et l'intensité qu'on peut mettre. » L'Impact n'a gagné qu'un seul de ses six derniers matchs.

