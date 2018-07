Joueur de l'année FIFA: Mbappé et Modric en lice

Les vedettes de la Coupe du monde Kylian Mbappé et Luka Modric défieront la longue suprématie de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi au titre de joueur par excellence de la FIFA.

Graham Dunbar Associated Press Genève, Suisse

Mbappé, la jeune étoile de l'équipe française championne de la Coupe du monde, et Modric, le capitaine de la Croatie nommé le meilleur joueur du tournoi, accompagnent les quintuples vainqueurs Ronaldo et Messi parmi les 10 candidats dévoilés par la FIFA.

Pour la première fois, la FIFA a lancé le scrutin quelques jours après la Coupe du monde, où Ronaldo et Messi en ont été écartés dès les huitièmes de finale.

La France est bien représentée avec en plus Antoine Griezmann et Raphaël Varane, qui a remporté un troisième titre consécutif en Ligue des champions aux côtés de Modric et Ronaldo avec le Real Madrid.

La Belgique compte Kevin De Bruyne et Eden Hazard sur cette courte liste de candidats complétée par l'Anglais Harry Kane, lauréat du Soulier d'Or à la Coupe du monde, et la vedette de Liverpool Mohamed Salah.

Chez les dames, six joueuses de l'Olympique de Lyon, championnes d'Europe et de France, sont parmi les 10 candidates au titre de meilleure joueuse.

Le groupe lyonnais comprend la capitaine française Wendie Renard, ainsi que Dzsenifer Marozsan et Saki Kumagai, respectivement les capitaines de l'Allemagne et du Japon

Trois candidates évoluent dans la NWSL: il s'agit de l'internationale américaine Megan Rapinoe, la Brésilienne Marta, quintuple gagnante du titre, et l'attaquante australienne Sam Kerr.

Le panel d'experts n'a pas retenu les deux précédentes gagnantes - l'Américaine Carli Lloyd et la Néerlandaise Lieke Martens - sur cette courte liste.

Les vainqueurs seront annoncés à Londres, le 24 septembre, à la suite d'un scrutin mené auprès des entraîneurs et des capitaines des équipes nationales, ainsi que par des représentants des médias des 211 pays membres de la FIFA, et par un vote en ligne des amateurs.

Didier Deschamps et Zinedine Zidane figurent par ailleurs parmi les 11 candidats en lice pour le titre de meilleur entraîneur de l'année.

Deschamps a guidé la France à la conquête de la Coupe du monde, et son ex-coéquipier Zidane, vainqueur de la Coupe du monde en 1998, a mené le Real Madrid à un troisième titre consécutif en Ligue des champions.

Zidane, qui a depuis quitté Madrid, a remporté le trophée l'année dernière.

La FIFA a révélé que son panel d'experts a sélectionné cinq entraîneurs parmi les principaux prétendants à la Coupe du monde. Il s'agit des quatre demi-finalistes - Deschamps, Zlatko Dalic, Roberto Martinez et Gareth Southgate - ainsi que le Russe Stanislav Cherchesov.

Pep Guardiola est également en nomination après avoir contribué au championnat de Manchester City dans la Premier League.

Les autres nominés sont: Massimiliano Allegri (Juventus), Juergen Klopp (Liverpool), Diego Simeone (Atletico Madrid), Ernesto Valverde (Barcelona).

Quatre femmes et six hommes composent la liste des candidats d'entraîneur de l'année d'une équipe féminine.

Sarina Wiegman, lauréate 2017 qui est à la barre de l'équipe néerlandaise, et Asako Takakura, qui a permis au Japon de s'assurer le titre à la Coupe asiatique fémine, sont en lice.

Parmi les candidats masculins, on retrouve Reynald Pedros, qui a guidé Lyon au doublé Ligue des champions féminine et Ligue française, et le Brésilien Vadao, dont l'équipe a gagné la Copa America féminine.