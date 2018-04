Impact: enfin la rentrée au stade Saputo!

Pas grave pour Fanni

C'est la bonne nouvelle du jour et même de la semaine. Sorti sur blessure au Red Bull Arena en se touchant une cuisse, Fanni ne devrait pas s'absenter très longtemps. Le joueur de 36 ans ne souffre que d'une «toute petite lésion musculaire» a assuré Garde. «Peut-être que d'ici au match, il y aura la possibilité de le récupérer. En ce moment, il y a encore de l'incertitude.» Il serait toutefois très étonnant que Garde prenne le risque d'aligner le défenseur central français, d'autant qu'il ne s'est pas encore entraîné avec ses coéquipiers. Hier matin, il est resté à l'intérieur du Centre Nutrilait pendant la partie physique de l'entraînement.

La parole est à la défense

Sans Fanni, quelle configuration défensive sera choisie par Garde après les échecs en Nouvelle-Angleterre, puis au New Jersey? Au total, l'Impact a encaissé 7 buts dans les 180 dernières minutes avec, notamment, des performances particulièrement difficiles pour Victor Cabrera et Rudy Camacho. «Nous avons fait beaucoup de un-contre-un en nous assurant qu'aucun adversaire ne puisse aller dans l'espace derrière nous, a noté Chris Duvall. La semaine dernière, on aurait dit que chaque fois qu'ils avaient le ballon, ça débouchait sur une occasion. La semaine a presque été totalement consacrée à l'aspect défensif.» Le latéral droit Michael Petrasso est disponible après avoir soigné son souci au quadriceps.

Les joueurs désignés ensemble

Entre les blessures et les suspensions, Saphir Taïder et Nacho Piatti ne se sont pas retrouvés sur le même terrain depuis le 31 mars à Seattle. Et, encore, le milieu relayeur revenait tout juste d'un séjour particulièrement usant et frustrant avec la sélection algérienne. Ils seront tous les deux alignés contre Los Angeles. «On a vu depuis le début que le groupe n'avait pas suffisamment de profondeur, pour l'instant, pour pouvoir se passer de l'un de ces joueurs. Les revoir les deux en même temps, c'est important», a convenu Garde. Comme l'entraîneur, on a vu que l'équipe souffrait particulièrement sans le volume de jeu du Franco-Algérien et des moments de magie de l'Argentin. «Les défaites ne sont pas causées par le milieu ou par un compartiment en particulier, a toutefois répliqué Taïder. Il faudra entrer sur le terrain avec un esprit de gagnant et imposer le rythme du match. C'est à nous de prendre les choses en main et de mettre l'adversaire sous pression.»