L'Impact déçu du résultat et du contenu

Pascal Milano

L'Impact a repris sa semaine d'entraînement, hier matin, sans avoir totalement tourné la page de sa défaite au Red Bull Arena (3-1). Autant que le résultat, logique compte tenu de la physionomie de la rencontre, c'est le contenu qui a ennuyé plusieurs membres de l'équipe. «Individuellement et collectivement, on est déçus de notre performance. On n'a pas mis l'effort qu'il fallait, surtout en deuxième demie», a résumé Samuel Piette.

Agrandir Rémi Garde, entraîneur-chef de l'Impact Photo Brad Penner, USA TODAY Sports

Effondrement Cette année, l'Impact a généralement eu tendance à bien finir ses matchs. Au Red Bull Arena, le scénario a été tout autre avec quelques occasions dans les 45 premières minutes, puis une cassure complète en deuxième mi-temps. «La première mi-temps a été assez intéressante sur ce qu'on a proposé offensivement, mais on a rapidement été vulnérables par trop d'erreurs techniques. Quand on veut posséder le ballon, comme c'est notre souhait, on ne peut pas se mettre en difficulté tout seul, a pesté l'entraîneur Rémi Garde. En deuxième période, on n'a eu ni l'énergie ni les ressources.»

Agrandir Bradley Wright-Phillips et Rod Fanni Photo Brad Penner, USA TODAY Sports