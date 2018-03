 Impact: Alejandro Silva possède «une palette assez large » 

Mais l'entraîneur Rémi Garde a vite coupé court aux comparaisons entre le style de l'Argentin et celui de l'Uruguayen.

«Il ne faut pas s'attendre au même type de joueur. Nacho n'est pas un joueur polyvalent, il ne peut pas jouer en milieu de terrain ou même sur un côté, défensivement, comme Silva peut apparemment le faire. Il ne faut pas comparer les deux joueurs.»

Après les recommandations de Nick De Santis, Garde a pu se faire une meilleure idée du profil de Silva par l'entremise d'extraits vidéo. Outre la polyvalence déjà mentionnée, il a vu un joueur «avec une très bonne technique et capable de donner de bonnes passes».

«Il possède une palette assez large, mais on verra, de la manière dont on joue, à quelle poste il sera le plus utile. Je suis content de l'avoir avec nous. Quand on connaît le football argentin, sud-américain, et quand on voit ce qu'il a fait là-bas, c'est tout à fait intéressant de pouvoir compter sur lui.»

Tranquillement, l'Impact se constitue une profondeur intéressante en milieu de terrain, mais aussi en défense, où l'embauche de Rudy Camacho n'est qu'une question de temps.

Dans son schéma tactique, l'Impact a aussi montré sa flexibilité contre le Toronto FC. Si Garde a privilégié un 4-3-3 lors du camp d'entraînement et dans les deux premiers matchs, il a résolu son problème d'attaquant en se tournant vers un 3-5-2 mené par une association Piatti-Jeisson Vargas.

L'entraîneur n'a pas écarté l'idée d'y avoir de nouveau recours à l'avenir.

«L'idée était de décharger Nacho de certaines tâches défensives qui viennent lorsqu'on évolue dans un couloir. Il a été très à l'aise et j'ai beaucoup aimé la relation avec Jeisson aussi.

«Les deux ont bien travaillé [défensivement] et ils se sont bien trouvés. C'est une possibilité de plus, sachant qu'il y a aussi Anthony Jackson-Hamel qui revient et Matteo Mancosu qui a un bon début de saison.»

Par ailleurs, l'Impact a annoncé, hier, avoir prêté le milieu de terrain Shamit Shome au Fury d'Ottawa (USL) pour le reste de la saison 2018. Malgré plusieurs titularisations lors du camp, l'Albertain a raté une chance en or de grimper dans la hiérarchie.

L'Impact dispute son prochain match le 31 mars sur le terrain des Sounders de Seattle.