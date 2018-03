 Des milliers de personnes aux funérailles de Davide Astori 

Quelques-uns des plus grands noms du soccer italien et des milliers de gens se sont réunis dans l'un des principaux espaces publics de Florence pour assister, jeudi, aux funérailles du joueur de soccer italien Davide Astori.

Associated Press Florence, Italie

Certains sont arrivés à 7h, trois heures avant le début de la cérémonie à la Basilica di Santa Croce.

Le corbillard transportant le corps d'Astori a été accueilli par des applaudissements nourris. Certaines personnes ont scandé son nom et «grande capitano», qui signifie grand capitaine.

Les gens sont ensuite devenus silencieux pendant quelques minutes, durant lesquelles certaines personnes ont brandi des bannières et des foulards à l'emblème de la Fiorentina.

La famille d'Astori est arrivé en même temps que le corbillard, incluant sa partenaire, Francesca Fioretti, et leur fillette de 2 ans, Vittoria.

Un peu plus tôt, les joueurs de la Fiorentina avaient également été applaudis lorsqu'ils sont arrivés à pied, menés par le milieu de terrain Milan Badelj.Le joueur originaire de la Croatie a lu un message au nom de ses coéquipiers, message qui a été diffusé à l'extérieur de la basilique.

«Tu es le frère ou le fils que nous aurions tous voulu avoir. Tes parents n'ont fait aucune erreur avec toi, pas même la plus petite. Tu n'es pas comme les autres, tu es le football, le vrai, le plus pur des enfants.

«Nos pensées vont à ta mère et à ton père, à tes frères, à Francesca et à la princesse Vicky. Tu étais un grand homme et nous allons lui dire. Tu es notre lumière.»

Capitaine de la Fiorentina, une équipe de la Série A d'Italie, Astori a été trouvé mort dimanche matin dans sa chambre d'hôtel, à quelques heures du match que son équipe devait jouer contre Udinese.

Il semble avoir succombé à une crise cardiaque. Il était âgé de 31 ans.