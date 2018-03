L'Impact présente son effectif

L'Impact a profité de la cinquième assemblée des membres, hier soir, pour présenter son effectif de la saison 2018. Samuel Piette, Saphir Taïder et Nacho Piatti ont été les joueurs les plus applaudis par les partisans présents au Cinéma Impérial.

L'équipe a également dévoilé les évènements qui allaient marquer son 25e anniversaire d'existence. À partir du 17 mars, l'Impact établira, par exemple, un mur de la renommée afin d'honorer la carrière de plusieurs anciens joueurs emblématiques. L'ancien capitaine Patrice Bernier a également été nommé ambassadeur de ce premier quart de siècle.

«C'était un très bel honneur quand on me l'a proposé avant de finir ma carrière. Je n'allais pas refuser ça, a indiqué Bernier. Pour ce 25e anniversaire, je savais qu'ils préparaient des choses intéressantes et rapatrier certains anciens.»

Le défenseur central Thomas Meilleur-Giguère et l'attaquant Michael Salazar n'étaient pas présents, hier soir. Les deux venaient tout juste d'être prêtés au Fury d'Ottawa (USL) pour la saison 2018. L'Impact peut cependant procéder au rappel des deux hommes, en cours d'année, si la situation l'exige.