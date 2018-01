 John Herdman dirigera le programme canadien masculin de soccer 

Herdman remplace donc en tant qu'entraîneur-chef Octavio Zambrano, qui a été congédié. Zambrano occupait ces fonctions depuis mars.

L'annonce qui a pris tout le monde par surprise est survenue lundi soir.

Soccer Canada a annoncé lundi que Herdman entrait immédiatement en fonction à la barre de l'équipe masculine. Il remplace donc Octavio Zambrano en tant qu'entraîneur-chef. Zambrano occupait ces fonctions depuis mars.

«C'était une décision organisationnelle. John entre immédiatement en fonction à la barre de l'équipe masculine», a confirmé le président de Soccer Canada, Steve Reed.

Reed a souligné qu'aucun incident spécifique n'avait mené au départ soudain de Zambrano.

«Nous regardions à long terme, ce qui était nécessaire concernant le développement de nos programmes du côté masculin, a ajouté Reed. Nous voulions bâtir une formation à long terme, un peu comme nous l'avons vécu chez les dames. Quand nous avons fait cette évaluation organisationnelle, nous avons déterminé que John était la bonne personne pour accomplir ça.»

L'ancien adjoint Kenneth Heiner-Moller devient l'entraîneur-chef de l'équipe féminine. Entraîneur-chef de l'équipe danoise féminine de 2006 à 2013, le Danois faisait partie du personnel d'entraîneurs de Herdman aux Jeux de Rio en tant qu'adjoint à temps partiel avant de déménager au Canada pour occuper se poste sur une base régulière.

Âgé de 42 ans, Herdman a commencé à diriger les dames en août 2011, faisant de la formation canadienne une des meilleures équipes au monde. Il a succédé à l'Italienne Carolina Morace après que le Canada eut terminé au dernier rang lors de la Coupe du monde de 2011, qui s'est déroulée en Allemagne.

Sous sa tutelle, ses joueuses ont grimpé jusqu'au quatrième échelon mondial en plus de remporter la médaille de bronze aux Jeux de Londres, en 2012, et aux Jeux de Rio, en 2016.

Herdman avait récemment signifié son intérêt à retourner diriger les hommes, mais ce n'était pas avant les Jeux olympiques de 2020. Il semble que le poste au sein de la formation masculine se soit libéré plus tôt que prévu.

«J'ai passé sept années avec l'équipe féminine et j'ai apprécié chaque minute avec ce groupe, a déclaré Herdman. Je suis un bâtisseur, quelqu'un qui développe. Avec Soccer Canada et le reste de l'équipe, nous avons bâti un programme, un système de haute performance, un système de développement du talent et nous avons amené les bonnes personnes pour nous aider. L'équipe féminine est à ce niveau et elle possède des joueuses pour avoir du succès.»

Son plus grand défi sera maintenant d'aider l'équipe masculine à améliorer son 94e rang mondial.

Les hommes occupaient la 117e position au monde quand Zambrano a été engagé par Victor Montagliani, qui est actuellement le président de la CONCACAF.

La seule qualification du Canada à la Coupe du monde, chez les hommes, a eu lieu en 1986. Le Canada fait toutefois partie d'un groupe conjoint avec les États-Unis et le Mexique, qui souhaite hériter de la Coupe du monde de 2026.