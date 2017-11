 MLS: Greg Vanney du Toronto FC est nommé entraîneur de l'année 

Toronto Associated Press

L'ancien joueur international américain a reçu 37% des votes de la part du jury composé des arbitres de la MLS, des joueurs et des membres des médias. Gerardi «Tata» Martino, du Atlanta United, a terminé au deuxième rang avec 22% des voies, devant Veljko Paunovic du Chicago FC, relégué au troisième rang avec 11%.

Vanney a mené la formation torontoise au sommet du classement grâce à une fiche de 20-5-9 et une récolte de 69 points. L'équipe a remporté la Coupe des Voyageurs en tant que champion canadien et a mis la main sur le Supporters Shield - trophée qui récompense la meilleure équipe de la saison régulière, Association Est et Ouest confondues.

Le Toronto FC a été la première équipe du circuit à confirmer leur place en séries cette saison. Les hommes de Vanney ont établi un nouveau record de concession au chapitre des buts marqués (74), des blanchissages (13), des points récoltés à domicile (42), des victoires à l'étranger (7) et des points récoltés sur les terrains adverses (27).

Vanney a fait ses débuts avec l'équipe en 2014, en remplacement de Ryan Nelsen.

Le Toronto FC accueillera le Crew mercredi pour le match retour de la finale de l'Est. Les deux équipes ont fait match nul à l'aller à Columbus.